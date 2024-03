Nova pròrroga en les obres del Parc del Nord

Les obres del Parc del Nord experimentaran un nou endarreriment respecte a l’últim calendari previst per l’Ajuntament. Segons el darrer pronòstic, l’espai havia d’estrenar-se aquesta Setmana Santa, una data que finalment tampoc es complirà.

Segons expliquen fonts municipals, l’empresa encarregada dels treballs té una pròrroga del termini d’execució de les obres fins al juny, és a dir, de tres mesos. Un cop obert el Parc, precisen, caldrà complementar els treballs amb una nova fase que inclourà més plantació, sempre que la situació de sequera ho permeti.

El projecte ha experimentat diverses aturades al llarg dels últims anys, especialment pel sobrecost dels materials. L’objectiu és urbanitzar tot el parc -uns 76.000 metres quadrats en total-. Quan estigui enllestit l’indret, creuarà els barris de Sant Julià i la Plana del Pintor, Ca n’Oriac, el Torrent del Capellà i Torreguitart. Resseguirà el connector ecològic entre el bosc de Can Deu i el riu Ripoll, passant per Can Puiggener. Una reivindicació que els veïns d’aquests punts de Sabadell han fet de manera recurrent.