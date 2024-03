Desmantellada una plantació de marihuana en un local de Barberà

La Policia Local de Barberà de Vallès ha desmantellat una plantació de marihuana en una local del carrer de Consell de Cent i ha detingut a una persona com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. A l’interior, hi van trobar 140 plantes de marihuana de les quals podien haver sortit 4 quilograms de cabdells amb valor en el mercat d’uns 20.000 euros.

A més dels estupefaents, a dins del local hi van trobar aparells per facilitar el cultiu com làmpades, transformadors, focus i ventiladors, així com productes fertilitzants i estimuladors orgànics d’arrels i creixement. Tots aquests elements conformaven una instal·lació pel cultiu de substàncies estupefaents ‘indoor’.

L’operació policial va començar fa una setmana, quan arran d’unes queixes veïnals per una forta olor de cànnabis, la Policia Local va iniciar una vigilància al carrer Consell de Cent, especialment en un local comercial tancat.

Després d’uns dies sense cap moviment, el passat diumenge una patrulla va trobar la persiana d’aquest local mig oberta i una persona sortint de l’interior. Els agents van identificar a l’home, que va declarar que estava fent feines de reparació al local per tornar a obrir el negoci. A continuació, es va fer una inspecció administrativa a dins per comprovar la veracitat de la versió d’aquesta persona i, en entrar, van detectar una forta olor de marihuana.