Desplegament especial de Trànsit per l’operació Setmana Santa

Com és habitual, aquest tram final de Setmana Santa arriba marcat per l’operació sortida en les carreteres catalanes. Els vallesans que agafin el cotxe per passar uns dies fora es trobaran amb un desplegament especial a la xarxa viària. Especialment, a l’AP-7, l’autopista que es preveu més transitada.

Així, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, que inclou la incorporació per primera vegada de dos carrils addicionals de sortida de l’AP-7 per afavorir la circulació. Així ho ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha detallat que se situaran als trams entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès.

Aquests carrils s’habilitaran a partir del dijous, quan es preveu el nombre més alt de desplaçaments. En concret, Lamiel ha dit que entre dijous i divendres es produiran uns 575.000 desplaçaments de sortida i que n’hi haurà uns 590.000 de tornada.

Davant d’aquest escenari, el SCT ha demanat “prudència” als conductors, especialment durant les tardes del divendres i del dissabte, quan es preveuen més sinistres. A banda, el cos de Mossos d’Esquadra portarà a terme més de 1.500 controls amb la participació de 1.719 efectius de trànsit, en un dispositiu que començarà també dijous.