La font de Can Rull que no funciona des de fa una dècada

Fa més de 10 anys que la font de la via Alexandra, a Can Rull, no funciona perquè està espatllada. Està situada ben a prop de l’escola Andreu Castells i, des de l’associació de veïns del barri, insisteixen que es desencalli aquest tema el més aviat possible. Però des de l’entitat veïnal reclamen una font ornamental nova, més atractiva que l’actual. “Demanem una font bonica, però sembla ser que no entra als plans de l’Ajuntament”, lamenta el president de l’associació de veïns de Can Rull, Juan Moreno González. Fonts municipals asseguren que “hi ha un projecte que s’està treballant, però no preveu elements d’aigua per tema de la sequera”. Les restriccions per la manca de precipitacions impedeixen omplir les fonts ornamentals, com seria aquest cas.

L’associació de veïns de Can Rull, de totes maneres, creu que es podria fer servir amb aigua regenerada, que és la que s’utilitza per al reg i la neteja de carrers. Coneguda la posició de l’Ajuntament i el projecte de renovació de la via Alexandra anunciat pel consistori recentment, que no fa referència a la font d’aigua, Juan Moreno explica que “esperem una altra oferta”. L’espai on hi ha la font espatllada és gran i té un espai verd al davant, i l’entitat veïnal proposa que, a més d’una font ornamental “més bonica” hi hagi jocs infantils, especialment tenint en compte la importància d’aquesta via i la proximitat a l’escola del barri.

Un milió d’euros d’inversió

L’Ajuntament preveu invertir 1,2 milions d’euros per renovar l’any que ve la via Alexandra. Es vol renovar la vorera i el carril bici, crear una nova zona de descans bancs d’obra al davant de l’escola Andreu Castells i renovar el cautxú de la zona de jocs infantils, bancs i papereres. Aquesta obra ha tingut un preludi en els darrers dies, ja que s’ha elevat el pas de vianants dels dos sentits de la circulació a l’alçada del carrer de Tirant lo Blanc per reduir la velocitat dels vehicles i guanyar seguretat per als vianants.