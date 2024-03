L’incendi d’un matalàs crema una furgoneta càmper i un contenidor

Un incendi en un matalàs, al carrer de Tetuan, ha cremat pràcticament del tot una furgoneta càmper i un contenidor de vidre ha quedat calcinat, segons fonts dels bombers. No consta que hi hagi hagut ferits. El succés s’ha produït per causes desconegudes al voltant de les 20.34 h d’aquest dijous 28 de març, que és l’hora en què s’ha donat l’avís.

 

La virulència de les flames ha desplaçat ràpidament el foc cap als costats del matalàs. Una dotació dels bombers i efectius de la Policia Municipal s’han desplaçat fins al lloc de l’incendi.