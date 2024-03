Un març atípic en temps de sequera a Sabadell

En un altre context, sense l’estrès hídric que vivim des de fa tres anys i mig, els registres pluviomètrics d’aquest mes de març no serien notícia, però amb l’escenari actual –les reserves d’aigua a les conques internes estan al 16%– la pluviometria d’aquest període trenca amb la tendència dels darrers mesos, en relació amb la mitjana històrica pluviometria mensual.

Segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, feia cinc mesos, des del setembre del 2023, i de manera consecutiva, que les precipitacions a la ciutat eren inferiors a l’històric de l’estació sabadellenca –va entrar en funcionament a finals del 2008–.

A més, aquest març també ha estat atípic per la quantitat de litres registrats –aquest diumenge s’esperen més precipitacions–, més de 60, que es converteixen en el període més generós de pluges des de fa un any i mig, quan aleshores, l’agost del 2022, es van fregar els 100 litres (95,6). A diferència del que va succeir aquell mes d’estiu, on el 64% de la pluviometria total es va registrar en 24 hores –17 d’agost–, en aquest març, un 30% dels dies ha plogut, malgrat que el gruix principal d’aigua es va registrar el passat 9 de març, que va servir per posar punt final a mig any sense pluges abundants. –inferiors a 20 mm en 24 hores–.

Entre els més generosos

El març d’aquest 2024 passarà a ser un dels més abundants en termes de precipitacions, des de que el Servei Meteorològic de Catalunya registra les dades de pluviometria a Sabadell. Dels catorze períodes analitzats (20109-2024), el d’aquest any se situa, a l’espera de les precipitacions previstes per aquest diumenge, que han de continuar reduint l’estrès hídric del Rodal de Sabadell, entre els sis mesos amb més volum de pluges, només superat per als anys 2010 –166,7 mm–, 2013 –109,2 mm–, 2017 –115,7 mm–, 2018 –86,1 mm–, 2020 –68,6 mm– i 2022 –108,1 mm–.