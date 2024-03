Les últimes obres que queden per fer a la Gran Via iniciades el mandat passat entre PSC i Junts avancen a ritmes diferents. D’una banda, el passat dilluns la Junta de Govern Local va adjudicar les obres de la segona fase del carrer d’Antoni Forrellad, mentre que les d’Alcalde Ribé, que havien de començar segon semestre de 2023, encara no s’han adjudicat.

En el primer cas, el passat dilluns es va adjudicar de nou, per segona vegada, perquè després d’haver-ho fet un cop, fonts municipals expliquen que es van introduir modificacions al projecte. Si no hi ha cap contratemps, les obres podran començar en els pròxims mesos. El cas d’Alcalde Ribé és diferent perquè el passat mes de febrer va tornar a la casella de sortida i l’Ajuntament espera adjudicar-lo en la que és la segona vegada que ho intenta.

“Bonic, però innecessari”

El president de l’associació de veïns de Torreguitart, Antonio Recio, lamenta que la reforma del carrer de l’Alcalde Ribé “està encallada” i diu que “estem a l’espera” de veure novetats pròximament. Mentre aquesta reforma, pressupostada en més de 730.000 euros, no arriba, Recio celebra el final de les obres al carrer d’Antoni Forrellad, però assegura que tenen llums i ombres. S’hi han invertit uns 473.000 euros i ara s’ha adjudicat la segona fase, que inclou el que anomena “complements”. Es preveu reformar la rotonda de la cantonada de la carretera de Prats i l’enllaç del carrer amb la plaça de Grabriel Morvay.

El representant veïnal subratlla que la reforma “ha quedat bé, el projecte és bonic, però no era necessari”. La principal novetat que s’ha introduït a l’espai públic d’aquest carrer que enllaça la plaça d’Espanya amb la carretera de Prats és un carril bici, que Antonio Recio defensa que es podria haver afegit sense necessitar fer aquesta obra. “S’ha guanyat un carril bici, però el podien fer amb una adaptació i no destruint el que teníem”, diu el sabadellenc. I és que una de les parts negatives de l’obra assenyala que ha estat l’afectació en l’arbrat, que ha estat substituït per exemplars nous. Segons el president de l’associació de veïns de Torreguitart, els nous exemplars “no lluiran fins que siguin grans, i els anteriors tenien més de 30 anys”, per la qual cosa considera que els veïns i vianants que passin pel carrer “hem perdut tota la qualitat de l’aire, l’ombra i tots els avantatges dels arbres”.

El consol és que els nous arribin a tenir una major capçada i acabin fent el mateix efecte que els anteriors. “El preu que hem pagat després de dos anys d’obres és molt alt”, assenyala Recio. En els pròxims mesos també espera que s’habilitin places d’aparcament de motos a la calçada per evitar que aparquin a la vorera.