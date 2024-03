Els destins més demandats pels sabadellencs

És el primer gran pont, i enguany, encara que la Setmana Santa ha arribat en dates més primerenques, això no ha estat un fre, ans al contrari, perquè nombrosos sabadellencs –els més afortunats– hagin aprofitat per fer maletes i gaudir de la desena de dies per veure món, malgrat que l’IPC hagi pujat un 17,7%, des del març del 2020.

I això ha beneficiat directament diverses agències de viatges sabadellenques, que coincideixen en el fet que ha estat una Setmana Santa molt positiva, amb un augment destacable de les reserves. “Tenim un volum important de clients que viatgen per aquestes dates, que volen viatges a mida, al Marroc, un destí que continua estant de moda. Per aquesta Setmana Santa tenim un vol xàrter, directe a Ouarzazate, al sud del Marroc, tancat des de fa dies amb 189 persones”, explica Eli Pont, del Grup Xaluca, qui afegeix que per aquestes dates, en l’àmbit hoteler, el grup nascut a Sabadell té “els establiments complerts per Setmana Santa”.

Si el nord d’Àfrica, amb el Marroc, és una de les opcions més sol·licitades per als sabadellencs, també ho és Egipte i Jordània, encara que el conflicte bèl·lic a Gaza n’ha fet baixar la demanda. En canvi, l’Uzbekistan ha seduït als sabadellencs: “és una ruta alternativa, que et proposa un canvi cultural, i que cal sumar-hi que ofereixen preus prou interessants”, afegeix Carles Carrión, de Kareba Viatges, mentre detalla alguns dels factors que expliquen que, malgrat l’encariment de preus, els sabadellencs estiguin disposats a viure experiències fora de casa seva comentant que “l’ordre de prioritats ha canviat, i la gent, cada vegada més, vol carregar la motxilla d’experiències, destinant més economia a viatjar. No hem detectat que l’increment de preu hagi provocat una caiguda de les vendes”.

Sobre aquest darrere aspecte, des de les agències de viatges Kareba Viatges i Atlàntida Travel coincideixen en el fet que per aquesta Setmana Santa han augmentat un 20% el volum de reserves respecte del 2023, i que al Japó, segons explica Laura Garriga, d’Atlàntida Travel, ha estat el “destí estrella”, aprofitant l’època de floració dels cirerers, entre altres reclams del país del sol naixent: “La gent està viatjant molt. Els japonesos ens han dit que ja no podíem tancar més reserves, que el país, per aquestes dates, ja estava fins al límit”, assegura Garriga.

El combinat Dubai-Maldives, Nova York i el sud-est asiàtic, com Vietnam, també han estat destins molt demandats pels sabadellencs: “La gent ha marxat el dia 24 i tornarà el dia 1. Han apostat pels viatges de llarga distància”, sentencia l’assessora de viatges.

Les reserves, amb més temps

Segons les darreres dades de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), del passat 2023, en què asseguraven que els preus eren entre un 20 i un 25% més cars que el passat 2022, ha fet que els sabadellencs mirin d’esquivar aquests augments, reservant amb més antelació que altres anys les seves vacances. Un canvi que no ha passat desapercebut a Kareba Viatges, que afegeixen que “l’any passat vam començar-ho a notar, i aquest any s’ha confirmat, amb les reserves anticipades, abans que esperar-se a l’últim moment i trobar-se amb un augment del preu. Això ens permet treballar d’una manera més fluida i fer millors previsions”, reconeix Carrión.

Prova d’aquest canvi d’hàbits és que malgrat que encara estem en el pont de Setmana Santa, les agències de viatges ja tenen tancades reserves per l’estiu… i també per Cap d’Any, segons expliquen des de l’agència Atlàntida Travel Viatges, en assegurar que “entre el setembre i octubre la gent ja reserva per la Setmana Santa. Tenim reserves per Cap d’Any, amb molta gent que vol passar aquests dies amb banyador al Carib o a la Patagònia. Són les èpoques per aquestes destinacions”.