Què proposen per millorar Sabadell els estudiants de sisè de primària?

Una residència pública, reforçar la pediatria, un pla per incentivar el comerç de proximitat, campanyes de conscienciació sobre les desigualtats que pateixen les dones, potenciar el parc d’habitatge protegit… I no, aquests plantejaments no han sortit de cap despatx, sinó de l’aula de sisè de primària de l’escola Ribatallada. En el marc d’un projecte, els estudiants s’han ficat a la pell d’un polític per detectar les principals mancances de Sabadell i teixir propostes per conduir-la cap a una ciutat millor. Més inclusiva, segura, justa i sostenible. Fins i tot, han creat formacions, han dissenyat logotips i han designat alcaldables. Només tenen un dubte. “Això, s’aplicarà a la ciutat algun dia?”.

Aquests són els noms dels partits que han creat i les propostes de millores que suggereixen:

‘Unim Sabadell’ – Natalia, Zaira i Mathilda

Han treballat com revertir la sequera, principalment. Les tres asseguren que són plenament conscients que “és un dels temes més preocupants” en l’actualitat. “Ens estem quedant sense aigua: els dipòsits de Sabadell estan a un 14%”, alerten. Proposen posar aixetes detectores a les fonts públiques per evitar que continuï brollant després d’haver pitjat el botó, entre altres coses.

‘Cap amunt Sabadell’ – Nazan, Juan, Roc i Jan

Estan al cas dels robatoris de bicicletes que en les darreres setmanes s’han donat a Cal Balsach. Per això, en el marc de l’ODS que tracta la pau i la justícia, proposen “posar xips a les bicicletes per localitzar-les si les roben”. A més, diuen que cal fer més xarxa veïnal per afavorir que uns s’ajudin als altres: “Si un senyor gran no pot llançar la brossa, algú del barri l’ha de poder ajudar.

‘Estem’ – Estel, Salomé i Arnau

“Hem treballat l’acció climàtica; i ens hem enfocat sobretot en Sabadell”, apunten. Van detectar que “cada dia passen per la Gran Via 22.100 vehicles” i com a mesura correctora proposen “fer una carretera alternativa per fora de Sabadell”. Se centren molt en la importància del transport públic, també. “Estaria molt bé tenir més busos híbrids i un servei com el ‘Bicing’ de Barcelona”.

‘Sabadell sempre actiu’ – Roger, Llorenç i Sara

“Sabadell és la ciutat amb més desigualtat de gènere del Vallès Occidental”, lamenten. Preguntats pels punts més preocupants, exposen que “encara ara els homes cobren més que les dones”. Per revertir-ho, apunten la necessitat de fer moltes més campanyes de conscienciació. També aborden la temàtica de l’esport: “Cal subvencionar molt més els equips mixtos o femenins”.

‘Sabadell més sostenible’ – Emma, Emma i Ainara

Van fer enquestes al Parc Taulí i van detectar una preocupació generalitzada per la contaminació de l’aire. “Hem vist que Sabadell necessita millor en matèria de contaminació”, apunten. En aquest sentit, reivindiquen la necessitat de tenir més zones verdes. “Molta gent ens ha dit que els parcs infantils, per exemple, tenen massa ciment i poques plantes”, diuen.

‘Sabadell sempre endavant’ – Genís, Èric i Mireia

Han abordat les desigualtats socials. “Sabadell té un índex alt de persones que viuen per sota el llindar de pobresa”, alerten. “Cal fer més habitatges públics”, afegeixen. Segons el seu pla, un terç de l’habitatge l’haurien de pagar els usuaris i la resta l’administració. També han detectat que no tothom pot accedir a la cultura amb la mateixa facilitat i proposen descomptes.

‘Units millorem Sabadell’ – Kevin, Pau, Dani i Queralt

Els ha tocat explorar les fórmules per convertir Sabadell en una ciutat més sostenible i que afavoreixi el consum responsable. Proposen “augmentar la freqüència de busos en alguns punts de la ciutat i en cap de setmana”. També han ideat un val de 20 euros per anar a comprar a botigues de proximitat. “Amb un mapa per conèixer el comerç local que hi ha als barris”, afegeixen.

‘SOS Sabadell’ – Paula, Heura i Mar

“Les llistes d’espera són altes, hi ha pocs metges i fan falta espais”, detallen. I per revertir-ho, proposen construir centres hospitalaris i dignificar la feina dels professionals sanitaris. També fan referència a la pediatria, que ara manca, precisament, al CAP Creu Alta. Sobre la gent gran, “creiem que cal que Sabadell tingui més residències públiques”. Un tema, de fet, de pura actualitat.