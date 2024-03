Quines mones triomfen aquesta pasqua?

Una d’aquelles dates marcades en vermell al calendari, tant per creients com pels que celebren la tradició, és el dia de la mona de pasqua. N’hi ha els que ho celebren el Diumenge de Resurrecció i els que s’esperen al Dilluns de Pasqua. El padrí regala la mona al seu fillol en una pràctica que no s’ha perdut, però sí que s’ha reduït als darrers anys. “Els padrins més joves estan capgirant una mica la tradició, però el ritme de venda és similar al de l’any passat”, afirma l’Isaac Partera, de la coneguda Pastisseria Sant Marc.

Partera explica que “la gent va molt a última hora i demana el que ja no tenim”, però assumeix que “és normal, perquè ha passat sempre”. A la Pastisseria Sant Marc, aquest any, les mones que més han triomfat són les de sara, seguides de la de tres gustos i la de rovell.

El pastisser afirma que “a Sabadell sabem tractar la xocolata molt pocs i això dona molt més valor i qualitat al nostre producte”. I és que les de xocolata solen ser les preferides dels més petits. Els dibuixos i personatges són els més reclamats, però aquest any també han fet una d’un vaixell que ha causat especial furor per la seva espectacularitat i grandària.

I si parlem de xocolata a Sabadell, parlem del Genescà. Aquest cap de setmana, la botiga del Joaquim i la seva família ha estat plena de compradors d’última hora i de gent recollint encàrrecs. “Hi ha molta gent que potser no fa la mona, però que vol donar un detall. És una celebració que encara es fa i funciona prou bé. A última hora venen els més despistats, però portem promocionant les mones i tenint encàrrecs des de fa un mes”, explica la Marta Genescà.

El personatge del moment a la ciutat ha estat el principal reclam de la pasqua a la xocolateria sabadellenca: “aquest any teníem com a novetat la mona d’El Llaminer i és la que més hem fet. S’han esgotat totes“. Les de temàtiques més tradicionals, però, continuen tenint tirada. Les de futbol i esports, les de dibuixos animats i princeses Disney o les d’animalets també han rebut una bona acollida. “Són les més clàssiques i cada any les venem bastant”, admet la Marta.

FOTOS: DAVID CHAO