L’Audiència Nacional ha suspès aquest dilluns la vista d’al·legacions que s’havia de celebrar a Madrid en presència de les defenses dels acusats de l’Operació Judes. Entre els acusats d’aquesta operació policial hi ha tres sabadellencs: Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero.

Segons ha explicat l’advocada dels CDR processats, Eva Pous, la cita s’ha anul·lat per la petició d’un dels lletrats, que era de baixa. La sala ha avançat que es tornaria a convocar la vista, però no ha posat data.

En els seus escrits, fiscalia sol·licita fins a vint-i-set anys de presó per alguns dels encausats, però la defensa, liderada per Alerta Solidària, argumenta que el judici no s’hauria de produir per la tramitació de la llei d’amnistia.

Abans de la trobada, representants de l’entitat han assegurat que la tramitació de la llei ha accelerat tota la instrucció del cas. “Hi ha un projecte de llei (d’amnistia) que si tot va com sembla, cap a mitjans de maig estarà publicat i serà de ple efecte i l’aplicació en aquest cas, així que no té massa sentit continuar amb la tramitació d’aquest procediment”, ha argumentat Pous. A parer seu, el judici de l’Operació Judes no hauria d’haver existit “mai”, però amb la llei de perdó hi ha “elements objectius” per aturar-se.

L’Audiència Nacional va acordar el passat mes de novembre l’obertura de judici oral per terrorisme contra els dotze CDR.