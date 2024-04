Més de 250 vehicles a la Fira del Vehicle d’Ocasió

Primer va ser la pandèmia i després la crisi dels semiconductors, que deixaria sense estoc als concessionaris, però, finalment, quatre anys després, torna la Fira del Vehicle d’Ocasió Garantit a Sabadell, en la seva 14a edició, el 18,19, 20 i 21 d’abril, a Fira Sabadell.

Aquest dimecres, el Gremi de Mobilitat, des de la seu del Centre Metal·lúrgic, ha presentat una edició que comptarà amb una exposició de més de 250 vehicles, en els 3.500 m², on es podran trobar vehicles amb menys de tres anys des de la seva matriculació; de km 0, amb un màxim de 40.000 km; amb garantia de 12 a 5 o més anys, en funció del vehicle; i amb el distintiu ambiental. “Enguany, per fi, ens podem tornar a trobar. El mercat està estabilitzat, tenim estoc suficient, podem tornar a oferir uns preus molt competitius i bones ofertes perquè ningú es quedi sense el seu vehicle”, ha assegurat, durant la presentació, el president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop.

A la Fira hi haurà presents el Grup Maas, Movento, Vallescar Ocasión, Autosí, Vallpark Motors i Spoticar Mavisa, que enguany s’estrena a la Fira del Vehicle d’Ocasió Garantit, a l’exterior del recinte. Amb els sis expositors hi haurà un ampli ventall de marques com Seat, Cupra, Citroën, DS, Nissan, Renault, Dacia, Skoda, Mercedes-Benz, Volkswagen o Fiat, entre altres. “El 13% dels vehicles seran elèctrics. Tots els vehicles presents al saló han passat una revisió de 100 punts de control, revisió d’elements de seguretat, funcionalitat, així com la carrosseria i els elements interiors i exteriors”, ha explicat el vicepresident del Gremi de Mobilitat, el cap de postvenda de Vallescar, Jordi Rigola.

En aquesta línia s’ha expressat la directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, qui ha afegit que “malgrat que ningú té la certesa que només una única modalitat funcionarà, el que sí que sabem és que encara conviuran molts anys diverses modalitats de mobilitats. Malgrat la incertesa, necessitem moure’ns, comprar vehicle i que aquests siguin menys contaminants”.

L’entrada serà gratuïta i l’horari durant els quatre dies serà de 10 a 20 h, amb diverses activitats per als més petits i una àmplia oferta de foodtrucks. Des del Gremi de Mobilitat no es volen marcar objectius concrets –la darrera edició, l’any 2020, es van vendre uns 180 vehicles– però són optimistes, amb les darreres dades del sector, tal com ha detallat Rigola: “Des de principi d’any, les vendes del vehicle d’ocasió en l’àmbit de Catalunya han augmentat un 14%. Venim amb molta il·lusió i estem convençuts que anirà bé”.

Rejovenir el parc mòbil

Venedors i assessors arriben a la 14a edició amb una premissa clara: cal rejovenir el parc mòbil –en l’actualitat, i segons dades de la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (Fecavem), la mitjana d’antiguitat frega els catorze anys– per adaptar-se a la futura entrada de la zona de baixes emissions, com serà el cas de Sabadell, i alhora millorar la seguretat dels conductors, amb vehicles més ben equipats. “Hi haurà assessorament professional, amb els nostres assessors, per resoldre dubtes i aportar informació detallada de cada vehicle, per oferir la millor opció als clients, així com finançament personalitzat, i així facilitar l’adquisició del nou vehicle”, ha conclòs el vicepresident i cap de servei de Movento, Daniel Piera.