Saps on és… l’edifici que es vol imitar un quadre?

Poques cases tenen la singularitat que té la de la Mònica i el Marc Obiols. Aquests dos germans sabadellencs viuen en els dos habitatges amb què compta l’edifici que ells mateixos van concebre el 2008 i van projectar els arquitectes Guillermo Munuera i Marta Vilalta. Els van donar total llibertat per fer el disseny i “van transformar l’edifici en un quadre, donant un toc de color al front de carrer”, tal com explica la Mònica.

L’edifici crida l’atenció per la seva façana, feta de requadres pintats de colors blanc, vermell i negre, i per la forma com indica el número del carrer on es troba, escrit amb lletres en dues ocasions i en números en una altra, ocupant en els tres casos un panell.

A la part baixa de la façana s’indica l’adreça: carrer de les Tres Creus, 268. Però llegir-ho no és fàcil, i té un motiu, tal com afegeix ella: “Les dues plaques indiquen l’adreça, una es pot llegir d’esquerra a dreta i l’altra a la inversa, on també s’amaguen els nostres noms, com si es tractés d’una sopa de lletres. Tot plegat, amb l’objectiu de perforar les xapes per ventilar el garatge”.

Aquesta particularitat provoca que “sovint, en sortir, ens trobem als vianants encuriosits intentant desxifrar que hi posa”. Ella és arquitecta tècnica i ell enginyer industrial elèctric, però queda palès que els agrada “molt el disseny”. “Som uns privilegiats de poder gaudir d’un entorn arquitectònic d’aquest nivell”, afirma la Mònica.