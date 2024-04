La història es torna a repetir: el Sabadell va deixar escapar dos punts davant el Teruel. Enèsima oportunitat perduda a la Nova Creu Alta. I aquesta vegada davant un rival directe. I de nou, amb un gol en els minuts finals. Els aragonesos van igualar el gol de David Astals al minut 83 quan Jorge Alastuey va aprofitar un refús des de l’interior de l’àrea. “És un partit que tenim controlat i en una errada se’ns queda la cara de tonto. No es pot tenir tant infortuni i rebre tants cops“, admetia Óscar Cano després del duel.

Més enllà de “l’infortuni”, el tècnic arlequinat també va explicar la tensió i nervis en què s’encara el tram decisiu de la temporada i com això es veu als minuts finals on l’equip ha deixat escapat sis punts en les darreres cinc jornades. “Són partits amb un gran nivell d’estrès i al tram final és quan apareixen les errades. Els darrers minuts han estat una col·lecció de males passades i controls a tots dos equips”. En aquesta ocasió, però, la lamentació és major perquè “altres vegades el rival et domina i t’enfonsa, però avui (dissabte) estava tot molt controlat”.

Maestre i Salvador, fora de combat

A l’apartat físic la sort tampoc està de cara i la infermeria continua amb ‘overbooking’. Abans del partit es coneixia la lesió de Sergi Maestre que estarà unes tres setmanes de baixa i, al minut 20, Carles Salvador va demanar el canvi. Dos veterans que cauen i s’uneixen a una llista enorme. “Són moltes lesions. Hi ha setmanes que no s’ha ni de pensar l’alineació. També ens condiciona en els canvis perquè hi ha partits on necessitem unes característiques que no tenim. No podem pensar en negatiu perquè queixar-se no farà que es recuperi ningú. És el que tenim i ens hem d’adaptar“, reflexionava Cano.

Amb aquest resultat i la victòria del Real Unión davant el Cornellà, el Centre d’Esports continuarà en zona de descens. Amb set jornades per davant, el tècnic creu que la clau en els partits que queden és “continuar sumant, fer-nos forts a casa i que si hi ha resultats sorprenents, siguin nostres. Serà una lluita i, com vaig dir quan vaig arribar, això s’allargarà fins a l’últim minut de l’últim partit“.