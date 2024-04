El Sabadell deixa escapar una nova gran oportunitat a la Nova Creu Alta (1-1)

Nova ensopegada i oportunitat perduda. El Sabadell s’encalla a la Nova Creu Alta i ha deixat escapar una victòria d’or que semblava al sac en el minut 82, quan ha arribat el gol del Teruel. S’ha repetit la fatídica història dels últims minuts i el perill continua molt a prop.

Óscar Cano s’ha trobat amb una baixa inesperada: Sergi Maestre ha caigut de la convocatòria per una lesió a l’adductor de la cama dreta. Ricard Pujol ha ocupat el seu lloc a l’eix de la defensa, fent tàndem amb Pau Resta. David Soto s’ha mantingut a l’onze ja habitual del tècnic granadí.

S’ha notat la tensió i transcendència des de l’inici, amb un respecte mutu. La clàssica por a cometre una errada fatal. Gairebé no ha passat res en el primer quart. Joc molt tancat i escasses concessions. El Sabadell aviat ha patit un segon contratemps amb la lesió de Carles Salvador, també a l’adductor, substituït per Álex Gualda. El Teruel, ben col·locat, no deixava espais i tenia controlat el partit.

De fet, la primera ocasió ha estat visitant: una rematada de cap de Borja Martínez dins de l’àrea, tot sol, ha trobat l’excel·lent resposta d’Ortolá. Un xut de Marc Domènech ajustat al pal seria la resposta arlequinada, preludi de l’1-0 en una acció en la qual s’ha combinat l’habilitat de David Astals i la pèssima sortida del porter Taliby, facilitant la precisa vaselina del sabadellenc des de més de 30 metres. El seu primer gol de la temporada que s’ha celebrat a la graderia amb crits de ‘Chino, Chino‘. Ben merescuts.

L’escenari, que semblava complicat, s’ha posat de cara pel conjunt arlequinat. A partir d’aquí, el Sabadell s’ha dedicat a contemporitzar i evitar ensurts. El gol ha deixat una mica tocat el Teruel, que no ha aparegut per l’àrea d’Ortolá. Una primera meitat que gairebé es podria resumir al gol de David Astals. Molt valuós.

Massa por i decepció

A la represa, de nou l’habitual dilema de mantenir l’avantatge o buscar la sentència per part local. El Teruel estava obligat a fer un pas endavant mentre el Sabadell ha entrat en una fase de nerviosisme, endarrerint massa la posició. Ortolá ha evitat el gol de l’exarlequinat Aitor Pascual, qui ha enganxat una canonada llunyana. L’aclaparadora possessió visitant no ha servit per generar ocasions, però es notava la inquietud a la graderia.

Es trobava a faltar algun contracop per espantar el rival i trencar la dinàmica de domini aragonès. De totes maneres, en una acció aïllada, Abde ha tingut el 2-0. S’ha desfet de Carmona -qui ha reclamat falta- i el seu xut l’ha desviat Taliby en una gran intervenció. Óscar Cano ha intentat reactivar l’equip amb l’entrada de Marru per David Soto, però no ha tingut cap efecte.

La por ha traït de nou el conjunt arlequinat. S’ha repetit la història dels fatídics últims minuts. Com el Rayo Majadahonda o la Cultural Leonesa a la Nova Creu Alta. Alastuey ha aprofitat un rebuig d’Ortolá després d’un desajust defensiu i ha establert l’empat. Desencís absolut. El Sabadell ha pagat car el seu conservadorisme excessiu. Ho ha intentat en la recta final ja a la desesperada i ha tingut el 2-1 a l’afegit, però les rematades de Manel i Marc Domènech no han trobat porteria. Una gran oportunitat perduda davant un Teruel que suma l’onzè desplaçament consecutiu puntuant. El Sabadell, a l’espera de tots els resultats de la jornada, ho té molt difícil per sortir del descens aquesta jornada i tocarà refer-se a Tajonar davant Osasuna Promesas.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Calavera (Manel Martínez,m. 85), Pau Resta, Ricard Pujol, Toni Herrero, Carles Salvador (Álex Gualda, m. 21), David Astals, Marc Domènech, Vladys, Abde Damar i David Soto (Marru, m. 74).

Teruel: Taliby; Aitor Pascual, Carmona (Hualde, m. 70), Sierra, Gaixas, Borja Romero (Dani Villanueva, m. 65), David Aparicio, Tena, Guillem Naranjo (Toni Gabarre, m. 52), Castillo (Alastuey, m. 70) i Borja Martínez.

Àrbitre: Néstor Holgueras Castellanos (Comitè castellà-lleonès). Grogues: Abde; Borja Romero, Tena, Taliby.

Gols: 1-0, minut 24: David Astals; 1-1, minut 82: Alastuey.

Incidències: 5.033 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO