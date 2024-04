Resultats dispars a Segona B abans de la setmana de doble derbi

Jornada contraposada dels sabadellencs de Segona B abans dels derbis d’aquesta setmana. El CN Sabadell no va tenir pietat del cuer, ETB Calvià, guanyant a Cal Balsach per un contundent 13 a 1. L’Escola Pia, per la seva banda, va caure davant el Picassent (3-4) a Can Colapi.

Els escolapis van viure un partit molt intens davant un dels equips de la zona alta. Els del carrer Garcilaso es van avançar als primers instants a través de Lenny Ramos, però la resposta valenciana va ser instantània amb la igualada. Després del descans van capgirar el marcador els visitants i Marcel Bravo va tornar a empatar abans que un gol en pròpia porteria posés el 2 a 3. Als darrers dos minuts, la sort va caure del costat picassentí. Jordi Sardà va igualar a 2′ pel final, però els valencians es van endur els punts sobre la botzina.

Molt més plàcid va ser el partit del Club Natació. El cuer Calvià, que encara no ha sumat cap punt aquesta temporada, visitava els nedadors. I no va poder canviar la seva sort. Ja a la primera meitat els de Pau Machado van començar a encarar el triomf: Luis Garcia, German Escudero, David Romero i Marc Hermosel van iniciar la golejada. Els balears van retallar abans del descans i, a la represa, va arribar l’escandalosa golejada. Luis Garcia (3), Adrián Caro (2), Álex López, Pep Costajussà, German Escudero i Blai Vargas van arrodonir el contundent marcador.

Can Colapi es vestirà de gala per partida doble

Tot això abans de la setmana amb més al·licients del que queda de competició. La Copa Catalunya va emparellar els dos sabadellencs als setzens de final. Aquest dimarts, Can Colapi serà el testimoni del segon derbi de la temporada (21:20h). Escolapis i nedadors es jugaran el passi als vuitens de la competició en un duel que promet emocions fortes. La setmana donarà opció a la revenja pel que caigui el dimarts. El dissabte, de nou al pavelló del carrer Garcilaso, Escola Pia i CN Sabadell es veuran les cares a la segona volta de la Segona B.