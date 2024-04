Bon regust en el final de temporada del Club Natació Sabadell de vòlei

Final de temporada amb dues cares. El sénior masculí de Superlliga2 ho ha fet amb una gran victòria davant el CV Mediterráneo després d’un partit molt disputat i decidit en el tie-break (21/25, 20/25, 25/23, 25/23, 17/15). Un excel·lent colofó al curs.

En el primer set, els jugadors dirigits per Roberto Pozzato han començat imprecisos, amb molts errors, la qual cosa han aprofitat els castellonencs, liderats per Óscar Prades, per posar-se per davant 1-5. El conjunt nedador ha intentat remuntar, però sempre ha anat a remolc i ha cedit per 21-25. El segon set ha tingut la mateixa tònica, amb avantatge visitant des de l’inici que s’ha traduït en un 20-25 i un 0-2 en el marcador.

Gran reacció

Semblava que podia ser partit de 0-3, però en el tercer set els sabadellencs han millorat en atac i en defensa, i han capgirat la dinàmica. Després d’una lluita aferrissada han escurçat diferències amb un ajustat 25-23. L’emoció s’ha instal·lat a la pista de Les Naus amb un quart set espectacular. El Mediterráneo ha aconseguit igualar a 20 i llavors ha aparegut un inspirat Adrià Rejón per fer tres punts consecutius i forçar el tie-break.

Ja només quedava la decisió definitiva. S’han avançat els visitants fins a l’11-14, però els nedadors, esperonats per un pavelló que no ha parat d’animar en cap moment, han completat una gran remuntada per guanyar el duel després de salvar tres pilotes de partit. Una manera immillorable d’acabar la temporada.

Planten cara al segon

També l’últim partit de la Primera Nacional femenina del Club Natació Sabadell, davant el CV Paterna Liceo Hienas, segon classificat, ha necessitat cinc sets. L’equip valencià s’ha imposat en el tie-break (25-10/18-25/24-26/25-22/13-15).

Ha estat un bon partit de les jugadores de Xavi Perales, que han fet un primer set sensacional, possiblement el millor de la temporada, per imposar-se per un contundent 25-10, sense donar cap opció al potent CV Paterna. En el segon set, les visitants han millorat el seu joc d’atac per igualar el duel amb un 18-25.

El tercer set ha estat molt igualat. El Club Natació ha tingut una bona opció amb el 23-19, però no l’han pogut tancar i han caigut per 24-26. El bon joc nedador ha trobat el premi en el quart set amb un 25-22 que posava màxima emoció al desenllaç. En el cinquè set, les jugadores valencianes han agafat avantatge, però mai han abaixat els braços les sabadellenques, igualant a 13. La remuntada no la van poder completar (13-15), però el Club Natació va acabar la lliga amb un bon regust. Ara, ja cal pensar en la pròxima.