De Sabadell a Mèxic per veure l’eclipsi solar total

Els eclipsis solars són fenòmens astronòmics poc freqüents. Per això, cada vegada que se’n pot viure un, molts aficionats de l’astronomia es desplacen fins a racons insòlits del planeta per gaudir de l’esdeveniment.

Aquest dilluns es podrà veure el primer eclipsi solar de l’any. Tot i que no serà visible des de Sabadell, una expedició de l’Agrupació Astronòmica de la ciutat va fer les maletes fa uns dies per desplaçar-se fins a Mèxic, on sí que es podrà gaudir de l’espectacle. “De moment, l’aventura està anant molt bé i els desplaçats ja esperen la cita amb ganes”, explica Albert Morral, director científic de l’agrupació.

En total, 39 persones integren el grup, format per aficionats i socis de la ciutat, però també altres punts de la geografia espanyola. Com és habitual, Vallès Tour ha organitzat la sortida, amb un viatge que va arrencar el passat 31 de març i que ha permès fer la ruta colonial i conèixer les particularitats de la zona.

Torreón, lloc de destí

Els amants de l’astronomia sabadellencs aniran fins a Torreón, un dels punts on, entre les sis i les vuit del vespre segons l’horari sabadellenc, es podrà veure l’eclipsi solar total. Allà es trobaran amb membres de la NASA i altres equips d’arreu del món que busquen la millor perspectiva del fenomen, entre les nou del matí i la una del migdia, en horari mexicà.

Una part de l’expedició tornarà en les pròximes hores, al llarg del dimarts, mentre que altres sabadellencs han optat per continuar el viatge per gaudir de més racons del país americà.