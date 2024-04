Cada dia és habitual creuar-se conductors de patinets elèctrics a la ciutat. Alguns, però, no respecten la normativa vigent, tacant la imatge d’un col·lectiu d’usuaris que es troben permanentment sota la lupa. A Sabadell, cada dia es posen de mitjana dues denúncies per conductes incíviques amb un patinet.

“Em va picar la cama i va marxar”

Presenciar una situació de risc amb un patinet és força habitual. Un dels col·lectius que ho viuen amb més temor és el de la gent gran, que de vegades triguen més a reaccionar quan algun conductor els passa molt a prop. “Fa un any vaig viure un incident a les portes mateix de l’Ajuntament. Anava amb el carro de la compra i el conductor circulava molt de pressa. Em va colpejar la cama i em va fer sagnar. Anava sola i quan vaig aixecar el cap, ja no hi era”, diu la Carmen, que té 89 anys. Ella demana que hi hagi més responsabilitat ciutadana quan es comparteix espai públic. “El meu fill en tenia un i ha preferit comprar-se una bicicleta. És més segur”.

“S’han de regular perquè és una activitat perillosa”

Molts veïns demanen una normativa més clara i estricta sobre els patinets elèctrics. “Crec que s’ha de regular perquè és una activitat perillosa. Hi ha molts conductors que no respecten les normes i circulen per on els vianants. Amb el risc que això suposa”, demana el Claudi sobre els usuaris. “Jo vigilo molt quan camino pel carrer i, per sort, no he tingut mai cap ensurt”, analitza. Ell està a favor d’apostar per una mobilitat més sostenible, pensant en el medi ambient. “Jo, per exemple, m’he comprat un vehicle elèctric”, diu, demanant que l’aposta per un transport més verd arribi acompanyada de garanties.

“Em va avançar un conductor de patinet a més de 60 km/h”

L’augment d’usuaris de patinets fa que inevitablement també creixin les incidències, tot i que el Miquel creu que la gent va prenent consciència de les implicacions d’aquests vehicles. “Ha millorat la conducta dels usuaris de patinets, sobretot tenint en compte que són molts”, diu. Amb tot, però, avisa que sempre hi ha casos que taquen l’historial del col·lectiu. “Fa quinze dies anava amb moto per la Gran Via i un conductor em va avançar amb el seu patinet a més de 60 km/h. És l’excepció; normalment, funciona”, tot i que demana posar la lupa en aquells que no respecten la normativa. Com a ciclista que transita per la ciutat, té clara la recepta. “Cal fer servir els carrils habilitats i anar a la velocitat que toca”, demana, apel·lant a la responsabilitat de tots per a una bona convivència a l’espai públic.