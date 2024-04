Creix el nombre d’empreses que es dediquen a la IA

El nombre d’empreses sabadellenques que es dediquen a la intel·ligència artificial ha crescut un 400% en els darrers cinc anys. L’any 2019, segons dades de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció), a Sabadell només hi havia un representant –Avatar Cognition–, mentre que en l’actualitat, ja en son cinc d’identificades –AldoraTech, Isislan Servicios Informáticos, Dear Intelligence, Nester Software i Avatar Cognition–, respecte del darrer estudi realitzat l’any 2019, tres de les quals empreses emergents.

Segons l’informe “La intel·ligència artificial a Catalunya”, l’ecosistema sabadellenc el formen empreses que donen solucions a la indústria (2), serveis (2) i consultoria (2), i que desenvolupen una tecnologia d’aprenentatge automàtic (2), visió per computador (1) i cloud (1).

Un mapatge que es pot extrapolar en el conjunt de Catalunya, on les empreses d’aprenentatge automàtic representen el 57,8%. Malgrat que el nombre ha crescut a la ciutat, aquesta xifra en comparació a la resta de municipis de la comarca només representa un 10,87%, sobre les 46 empreses dedicades a la intel·ligència artificial instal·lades al Vallès Occidental –l’any 2019, en el conjunt de la comarca n’eren 10–, on Sant Cugat lidera el rànquing per poblacions en acollir al seu municipi prop d’una vintena d’empreses (19). El segueixen Cerdanyola del Vallès (10) i Terrassa (6). Per sector d’aplicació, malgrat que les empreses poden donar solucions a més d’un sector d’aplicació, predominen les aplicades a la indústria (27), als serveis (20) i a la mobilitat (17).

En aquesta línia, majoritàriament la tecnologia desenvolupada és l’aprenentatge automàtic (25), plataformes d’IA (18) i IoT (13). En l’àmbit català, Acció n’ha identificat un total de 488, gairebé el triple que fa cinc anys.