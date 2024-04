FemVallès vol un sistema de rondes per a la competivitat de Castellar del Vallès

Amb l’objectiu de reduir el dèficit de llocs de treball, no només a Sabadell i Terrassa, l’Associació FEM Vallès ha presentat un projecte per Castellar del Vallès, on un sistema complert de rondes i el Ferrocarril serien dues infraestructures clau per trencar amb generar més ocupació a les poblacions vallesanes.

Segons dades d’Idescat, fa trenta anys, a la població vallesana s’havien localitzat 4.858 llocs de treball i 5.122 persones ocupades (-264), mentre que l’estimació de l’any 2021 n’eren 7.780 i una població ocupada resident d’11.268 castellarencs (-3.488). Des de Fem Vallès, expliquen, que aquestes diferències de llocs de treball es tradueixen en un 50% de la mobilitat externa, a altres municipis, principalment a Sabadell (30%), seguit de Terrassa (6%), sense comptar la mobilitat de mercaderies. Fem Vallès atribueix al dèficit de llocs de treball i l’elevada mobilitat exterior a la “manca d’accessibilitat” externa a Castellar, i que si aquesta estigués resolta, Castellar “podria, fins i tot, ser destinació de llocs de treball per a residents a Sabadell, però no és el cas, sinó que avui és just el contrari”.

Des de Fem Vallès es critica les solucions dissenyades de la B40 per ser “assumible en temes ambientals”, i defensen que a Sabadell “li cal un sistema complet de rondes, pensat en bona part en funció de la situació de Castellar al nord. Un subsistema complet de rondes permetria que, des de Castellar, s’accedís al vessant oest (C58), però també al vessant est, al llarg del marge esquerre del Ripoll, pel cementiri de Sabadell, Can Roqueta, el polígon de Provasa i, finalment, l’AP7”.

En l’àmbit ferroviari, i davant un hipotètic allargament dels FGC fins a Castellar, Fem Vallès planteja l’opció del pas al llarg d’un carrer del polígon del Pla de la Bruguera, en trinxera no coberta en tota la seva magnitud i no al llarg de la carretera en simple túnel.