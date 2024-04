El Banc Sabadell vol continuar amb els plans previstos i créixer en solitari. Així ho ha explicat el president de l’entitat, Josep Oliu, en una trobada amb la premsa abans de la junta d’accionistes que tindrà lloc aquest dimecres a Alacant. L’any passat ja s’havia parlat d’una possible fusió amb Unicaja i ara descarta aquesta i qualsevol operació de l’estil -“no hi ha res de res”, “no busquem res”-.

En aquest context, Oliu ha assegurat que el Banc, a la seva, ha entrat en una fase de “posar-se en valor” i de fer créixer la rendibilitat, amb l’objectiu de tancar l’any 2024 amb un ROTE per sobre de l’11,5%: “Clarament no estem en terra de ningú. Som un dels principals bancs del sistema espanyol“, ha deixat clar. El valor de l’acció del Banc també ha crescut en els últims anys: de marcar el mínim de 0,27 euros per acció en la pandèmia als 1,55 euros actuals. Només enguany el valor ha crescut un 33,6%.

Un any més, el president de l’entitat ha estat preguntat pel retorn de la seu social a Sabadell, a Catalunya, i ho ha tornat a descartar: “Per a nosaltres no hi ha res a sobre ni a sota de la taula”, ha deixat clar. Encara en clau catalana, Oliu s’ha mostrat tranquil sobre la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament el 12 de maig: “El món de l’empresa continua fent la seva. Només hi haurà un tema més de conversa”, ha exposat.

Pel que fa a la filial britànica TSB, aquesta evoluciona amb uns resultats favorables i espera que pugui tornar a créixer en els propers anys. Per aquest motiu, el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno, afirma que no hi ha “cap pressió per vendre-s’ho”.

Crítiques a les polítiques d’habitatge: “Fan un ‘flac favor'”

La baixada dels tipus d’interès que el Banc Central Europeu (BCE) preveu per a aquest any no només alleugirà la càrrega sobre les famílies, sinó que encoratjarà la contractació de noves hipoteques, segons Oliu.

“Hi una part de la demanda que està pendent que hi hagi condicions de mercat més barates”, ha constatat sobre un mercat de l’habitatge que veu força estable, només amb “petites pujades” en l’obra de nova construcció. Sense anar molt lluny, el preu del metre quadrat de compra s’ha mantingut estable a Sabadell en els últims cinc anys (-0,66%), segons les dades d’Idealista. En el mateix període, els lloguers s’han disparat a la ciutat (+24,5%), com a la resta de la Gran Barcelona i en les principals ciutats de l’Estat.

Oliu considera que falten pisos de lloguer disponibles i ha avisat que mesures com el topall dels preus, que ja s’aplica a part de Catalunya, o “poden comportar efectes contraris als desitjats“, és a dir, faran que molts propietaris optin per posar el pis a la venda en comptes de llogar-lo. “Faran un flac favor per resoldre el problema”, indica. “Abans de prendre mesures sobre habitatge, haurien de fer un curs d’economia”, ha afirmat Oliu en una clara al·lusió al Govern de l’Estat.

En lloc de posar límits, Oliu creu que la solució és la col·laboració publicoprivada per fer créixer el parc disponible: “Què faria jo? Buscar totes les fórmules per augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible, no només per qui estigui en exclusió social”, ha afirmat.