Robatori i destrosses a les instal·lacions del CE Mercantil

Els treballadors de les oficines del camp municipal d’Arrahona-Merinals Joan Murtró s’han endut aquest matí de dimarts una desagradable sorpresa a primera hora en entrar a les instal·lacions. Uns lladres han entrat a la seu del CE Mercantil la passada nit, robant dues caixes amb diners i provocant diverses destrosses en el mobiliari.

“Ho han destrossat tot”, lamenta el president del club, Jordi Grané, que apunta que la quantia econòmica del robatori pot ascendir fins als 4.000 euros. Amb tot, però, la policia científica farà comprovacions durant el matí per detallar la magnitud del succés.

El president de l’entitat gracienca ha explicat que s’havien produït furts anteriorment en vestidors i en el bar del camp, tot i que havien quedat en incidents menors. Aquesta vegada, però, el robatori ha deixat a més les instal·lacions malmeses, despertant la ràbia dels treballadors.

Grané lamenta a més que no ha funcionat correctament el protocol en aquest tipus de casos. La instal·lació disposa d’un sistema d’alarma que ha sonat, desplaçant fins al lloc la Policia Municipal. El president sosté que no han estat avisats per part del cos. En un primer moment, els treballadors han avisat els Mossos, que han detectat que els agents locals ja hi havien actuat després del succés.