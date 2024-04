Dur sorteig per a l’Astralpool en el camí cap a la dinovena Copa de la Reina

Aquest dimarts al matí s’ha celebrat el sorteig de la Copa de la Reina de waterpolo. A les instal·lacions de Can Llong, s’han emparellat els vuit equips que disputaran la competició del 3 al 5 de maig a la Finetwork Aquàtics del CN Sabadell. L’Astralpool haurà de superar un dur camí si vol alçar el trofeu per dinovena vegada. Als quarts, les de David Palma s’enfrontaran al CE Mediterrani. “L’any passat el sorteig va ser més benèvol i potser vam arribar a la final amb poc rodatge. Aquesta temporada serà tot el contrari. El ‘Medi’ serà un rival difícil per començar”, afirma el tècnic.

En cas de superar els quarts, a les semifinals el rival serà molt possiblement el Mataró. Maresmenques i vallesanes s’han enfrontat a les tres darreres finals de Copa de la Reina. Enguany, si tot va com s’espera, ho faran una eliminatòria abans. El gran favorit a ocupar l’altre lloc a la final serà un CN Sant Andreu que està fent una gran temporada. Les barcelonines hauran de superar l’Atlètic Barceloneta i el guanyador del duel entre CN Terrassa i Echeyde on les egarenques són clarament favorites.

Tot això en una competició que es disputarà en una data atípica per les competicions internacionals que van paralitzar el waterpolo de clubs a principi d’any. La Copa de la Reina arribarà dues setmanes després de la ‘Final Four’ de la Champions on repetiran tres equips: Sant Andreu, Mataró i Astralpool. “Al final són molts partits seguits de màxima exigència, però estem preparades. Sí que quan jugues moltes vegades contra els mateixos rivals, es van quedant comptes pendents i cada vegada els duels són més intensos”, admet David Palma.