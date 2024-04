Retencions a la C-58 per un accident

Un accident a la C-58, a Ripollet en sentit Sabadell, ha obligat a tallar un carril durant el matí d’aquest dimecres. Aquest fet alenteix la circulació en un tram de més de 5 km. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els problemes per sortir de Barcelona s’han acumulat, amb congestió a la carretera que connecta la ciutat.

🔴 Continuen els problemes per sortir de Barcelona per la C-58 on hi hagut un #accident a Sabadell i en aquests moments hi ha 5,5 km de congestió pic.twitter.com/VydfVwoS11

— Trànsit (@transit) April 10, 2024