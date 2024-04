Els estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent del Parc Taulí (UAB) no han passat pas de puntetes pel Metge Intern Resident (MIR), l’exigent examen que han d’afrontar els metges per accedir a una plaça en el Sistema Nacional de Salut. Aquest any, dels 52 graduats a l’hospital sabadellenc, 48 han aconseguit plaça de resident i dos han estat entre les millors 100 notes –concretament, han assolit el número 38 i 86–. “Quan estudies Medicina, i a les portes del MIR, has de fer molts esforços i cancel·lar plans de cap de setmana com sortir amb els amics o fer una escapada perquè has d’estar estudiant”, admet el Dr. Andreu Munar, que ha obtingut la 38a posició a la llista i el millor resultat de la promoció 2017-2023 de la Unitat Docent de la corporació sanitària. “Després de tants anys estudiant, veure’m el nom escrit amb la paraula ‘doctor’ encara és una cosa que fa molt vertigen”, afegeix.

Munar és mallorquí i va decidir formar-se al Taulí per “la seva familiaritat”. “Les pràctiques eren més reduïdes, l’hospital és jove i s’agraeix tenir professors que ensenyen tot allò que practiquen cada dia”, detalla el doctor, que afegeix que “després de tants anys estudiant a Barcelona i Sabadell ara em quedaré a Mallorca”. Munar té previst especialitzar-se en dermatologia perquè és una de les vies de la medicina que més encaixa amb el seu caràcter tranquil, diu. “Mentrestant, estic treballant a l’atenció primària de l’Hospital Universitari Son Espases de Palma“, destaca.

A més, aquest any, 18 dels alumnes que han estudiat al centre hospitalari sabadellenc s’han situat entre els 1.000 primers estudiants que podran escollir especialitat. “Hem estat una promoció molt treballadora i estudiosa; i el fet que tants de nosaltres puguem escollir especialitat és un alleugeriment i una gran satisfacció”, sosté el mallorquí.

El Taulí és la Unitat Docent amb millors resultats als MIR

Els estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent del Parc Taulí destaquen l’examen del MIR des del 2013. En el darrer curs, per exemple, dels sis Premis Extraordinaris de tot Grau de Medicina de les quatre unitats docents –entre els quals hi ha també Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol i Sant Pau–, quatre es van concedir a la Unitat Docent del Taulí.

L’any 2009-2010 va començar al Parc Taulí la docència teòrica i pràctica a estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un grup de 22 alumnes del 3r curs del Grau de Medicina. En l’actualitat hi ha 232 alumnes dividits en els quatre cursos del Grau de Medicina que s’imparteixen a la Unitat Docent (tercer, quart, cinquè i sisè) i ja s’han graduat 11 promocions. Durant aquests 11 anys, gairebé el 90% dels graduats de la Unitat Docent del Parc Taulí han aprovat l’examen MIR. “Aquestes bones dades reflecteixen el bon funcionament de la unitat docent, destacant la proximitat entre el personal de la unitat i els estudiants, així com el seguiment del professorat”, destaquen fonts de la corporació sanitària.

“Sortim amb ganes de construir independència econòmica”

La quantitat d’anys dedicats a la formació impedeixen a la majoria d’estudiants de medicina tenir una bona independència econòmica en els primers anys. “Per aquest motiu, vaig aprofitar la primera oferta de feina que vaig trobar a Mallorca”, explica el doctor Munar. “Quan acabem la carrera i el MIR no hem tingut l’oportunitat de treballar ni de tenir ingressos; i sortim amb ganes de construir la nostra pròpia independència econòmica i tenir els primers estalvis”, afegeix. Això sí, el futur dermatòleg admet que “les primeres consultes fan molt de respecte”.