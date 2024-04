Llum verda al dividend complementari del Banc Sabadell

El Banc Sabadell farà efectiu el 18 d’abril als seus accionistes un dividend complementari de 0,03 € per acció corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre del 2023, tal com s’ha aprovat aquest dimecres a la Junta General d’Accionistes celebrada a Alacant. Així mateix, l’entitat presidida per Josep Oliu ha rebut el suport dels accionistes per donar llum verda als deu punts de l’ordre del dia, entre els quals, el programa de recompra d’accions per un valor màxim de 340 milions d’euros i al nomenament d’Ana Colonques García-Planas com a consellera independent.

Durant la seva intervenció, el banquer sabadellenc, satisfet per la marxa del Banc, ha posat en valor els resultats d’un 2023 històrics, amb un benefici net rècord de 1.332 milions d’euros, assegurant que “aquesta fita es deu a la implementació decidida i accelerada del pla estratègic iniciat el 2021 que ha suposat una intensa transformació del negoci i un punt d’inflexió en termes de rendibilitat, amb el desenvolupament de noves capacitats digitals, una millora de la proposta de valor i una reducció de la base de costos”.

De cara al 2024, Josep Oliu ha afegit que aquest any serà el de la “consolidació del model de negoci, amb l’objectiu d’assolir una rendibilitat superior a l’11% actual”. En el torn obert per als accionistes, Oliu ha tornat a deixar clar que el Banc no canviarà la seu social d’Alacant, esgrimint que per a la seva “relació comercial” l’ajuda a tenir aquests punts al territori, juntament, amb les seus de Sant Cugat, Madrid i Oviedo.