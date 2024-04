El comerç local demana a la Generalitat una aposta ferma en l’àmbit formatiu

La comissió de Comerç i Turisme, presidida per Eva Fernández, ha encetat la legislatura aquest dimecres a la Cambra de Comerç. El tret de sortida a la legislatura de la comissió ha comptat amb l’assistència del director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades.

Durant la trobada, que hi han assistit representants del comerç local de la ciutat i dels mercats de Sabadell, s’ha abordat algunes de les novetats que ha d’incloure la Llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires i el Decret llei 1/2009 d’Ordenació d’Equipaments Comercials, avui dia, aturada per la convocatòria d’eleccions, i que, entre els principals canvis, d’una llei “bastant proteccionista”, segons ha defensat Torrades, hi ha millores reguladores a les black stores i punts de recollida; a les promocions, outlets i festius, aspecte que el director general ha recordat que un “60% de les grans empreses han incomplert algun article, i només una d’elles ha presentat al·legacions”, i sobre els permisos en festius –avui dia, la llei estableix un màxim de vuit a Catalunya i dos en l’àmbit municipal–, clau per no cedir “davant els grans centres comercials”.

En relació amb l’administració catalana, Torrades ha avançat que el pròxim 2 de maig, està previst que al DOGC es publiqui la convocatòria per accedir a les subvencions per al comerç d’aquest 2024. “La no aprovació dels pressupostos té moltes derivades, amb diverses afectacions. M’hauria agradat poder destinar un parell de milions per a les associacions de comerciants o una línia de competitivitat, perquè les micropimes que vulgui créixer tinguessin una ajuda econòmica”, ha assegurat.

En el torn obert per als empresaris presents, el denominador comú ha estat la necessitat urgent que el comerç, en el seu sentit més ampli, es reivindiqui i se segueixi, per exemple, la línia que han seguit les fleques i els forners, on en l’actualitat se’n valora la seva qualitat i l’ofici. Així mateix, la preocupant falta de relleu en alguns negocis, on malgrat ser viables, han hagut d’acabar abaixant la persiana definitivament perquè no es veuen prou atractius per a continuar amb la seva activitat. Sobre aquest aspecte, i per evitar el tancament progressiu de comerços, amb especial incidència als mercats municipals, els presents han demanat una aposta ferma i decidida per part de l’administració per potenciar la formació i fer-ne, del sector del comerç, una sortida professional atractiva: “Hem de fer alguna cosa. Si hi ha 92.000 botigues a Catalunya, d’aquí a pocs anys en seran menys. Els oficis s’han de posar en valor, perquè ja no busquem gent amb talent, sinó gent amb actitud“, ha reclamat un empresari del sector carni.

Finalment, Torrades ha avançat que pròximament es farà un “salt molt gran”, i és que les entitats, gremis i associacions podran certificar i acreditar, en l’àmbit corresponent, persones aptes per a treballar. Una qüestió que s’ha vist amb bons ulls entre els presents, si bé és cert que el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, ha avisat que “això ens donarà un canvi bastant positiu, sempre que vingui acompanyada d’una formació, i que aquesta compti amb l’honestedat de l’empresari, que no ens trobem que després s’imprimeixin acreditacions”.