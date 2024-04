Plàcid García-Planas: “Ara hi ha més guerres i murs físics que l’any 1989”

Com serà el món en el futur? I les guerres? Aquest dimecres el Casal Pere Quart es va omplir de gom a gom per escoltar la xerrada ‘Les guerres som nosaltres’, a càrrec del periodista sabadellenc Plàcid García–Planas i presentada per la periodista Mitzi Kotnik, en el marc del cicle de conferències sobre el futur de la nostra societat organitzades per la Fundació Bosch i Cardellach i l’Aula Universitària de la Gent Gran.

García–Planas, amb tretze guerres a la seva esquena, i més de trenta anys a la secció d’internacional de La Vanguardia, va deixar clar davant els presents que, malgrat la seva trajectòria, defuig pontificar, perquè a diferència d’altres, intenta “comprendre, descriure i a partir d’aquí, en surti alguna reflexió”. En aquesta línia, tot recordant l’inici de la guerra a Ucraïna, la qual és en la que “s’estan produint les matances més fortes entre tribus blanques”, va explicar que “de cop i volta van aparèixer molts ‘ucraïnòlegs‘”, alguns dels quals es van atrevir a pronosticar que Putin no envairia territori ucraïnès i que avui en dia “aquests experts continuen pontificant”.

El periodista sabadellenc va explicar algunes de les vivències viscudes a la guerra dels Balcans, a la guerra de l’Iraq, amb una de les darreres jueves, o el record viscut a Milà, arran de la mort del dictador italià Benito Mussolini. A través d’aquestes experiències García–Planas va compartir amb els assistents algunes conclusions: “Les guerres modelen persones, ciutats, paisatges, i ens defineixen més del que pensem. Ara hi ha més guerres i més murs físics que l’any 1989. Cada cop que hi ha una guerra, penso amb el que hi havia a sota, com a Ucraïna, amb tombes de la 1a i 2a guerra mundial”.