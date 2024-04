El veí que regala llibres des de la finestra de casa

Un aparador que no és l’avantsala d’una botiga sinó d’una casa. I no s’hi ven res sinó que es regala tot. Aquesta és la síntesi de la iniciativa que des de fa uns mesos ha tirat endavant el sabadellenc Quim Góngora, que dona tot tipus de productes gratuïtament a qui els vulgui agafar, a peu de vorera, al carrer de Llobet, 12 (Centre). “Soc una persona que durant molts anys he acumulat coses; un col·leccionista de gairebé tot, però res important excepte llibres”, diu el sabadellenc.

Cada dia afegeix coses a l’aparador per no deixar-lo buit. Coses que ara creu que “faran més servei en algun altre lloc”. Quan fa uns mesos va començar a preparar caixes per a la mudança que té previst fer, va veure que hi havia llibres, material escolar, peluixos i tot tipus de coses d’infants, adolescents i també adults, com tasses de cafè o bosses, que podia donar. I, entre els llibres, la gran especialitat de la casa perquè Góngora era impressor (Cooperativa El Pot, Via Gràfica i Primera Impresión) molts títols d’autors sabadellencs i relacionats amb l’art local, una de les seves passions i àrees d’expertesa. Quim Góngora afegeix que “calculem que de llibres infantils i juvenils n’hem donat uns 600”. Góngora és membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach, va presidir la fundació La Mirada i va estar vinculat a l’Aliança Francesa, entre altres iniciatives.

El sabadellenc confessa que “és una satisfacció veure que algú hi troba sentit. La gent ve, veus que mira, tria i s’endú o no alguna cosa”. Per fortuna, “mai s’ha fet malbé res ni ho hem trobat a terra”. Cedir aquest material també és una manera de traspassar coneixement de generació en generació, diu, perquè “hi ha generacions que hem pogut tirar endavant alguns projectes i que només els coneguem els que tenim una certa edat és un desastre”. Davant l’èxit de la iniciativa, alguns veïns també s’hi han afegit i deixen alguns productes a l’aparador de Góngora. D’altres, s’aturen encuriosits i es pregunten si objectes que tenen a casa poden tenir una segona vida en mans d’altres persones o prefereixen continuar tenint-los guardats.

Aplicacions com The Big Family i NextDoor són altres alternatives que funcionen a Sabadell per posar en contacte veïns interessats a donar o rebre productes.