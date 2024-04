Banc Sabadell incrementa un 55% l’import destinat a remunerar els accionistes

La retribució total a l’accionista del Banc Sabadell, que combina el dividend en efectiu i el programa de recompra d’accions, corresponent a l’exercici 2023 serà de 666 milions d’euros, un 55% superior al de l’any anterior. Enguany, i després que el Consell d’Administració del Banc donés llum verda a la proposta, l’entitat presidida per Josep Oliu pagarà un dividend complementari en efectiu, el 18 d’abril, de 0,03 euros per acció.

Aquest dividend complementa al dividend a compte per import de 0,03 euros bruts per títol que es va abonar en efectiu el passat 29 de desembre de 2023, el que suposa una retribució total a l’accionista en efectiu de 0,06 euros bruts per acció, corresponent a l’exercici 2023.

D’altra banda, a més d’aprovar la retribució final a l’accionista, la Junta General d’Accionistes va donar el vistiplau a la resta de punts de l’ordre del dia, entre els quals, el nomenament de la responsable del departament financer de Porcelanosa, Ana Colonques García-Planas com a consellera independent.