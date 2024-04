Sabadell amb la mirada dels urban sketchers. Artistes de Dibuixant Sabadell il·lustraran el Diari de Sabadell a partir d’aquest divendres 12 d’abril, a la web i a les xarxes socials, i en una edició especial en paper del dissabte 13. Hem volgut transformar el Diari des de la visió dels dibuixants que, com els periodistes, treballen a peu de carrer, en contacte amb la ciutat i la ciutadania. Ho fem en una data molt especial per al Diari, es compleixen sis anys de la primera edició de la nova etapa: va ser el 10 d’abril del 2018. Uns mesos més tard, al juny, vam estrenar web i nou disseny en paper.

El Diari de Sabadell celebra aquesta efermèride mirant endavant i enrere. En tot aquest temps, ens hem anat adaptant als nous temps, amb una evolució en forma i fons al paper, una presència online ininterrompuda, i també en totes les plataformes i xarxes, com Instagram i Tiktok, per estar a l’última. El Diari va renéixer l’any 2018 i ho va fer aprofitant una marca històrica, arrelada a la ciutat des de feia 165 anys, i alhora amb un format més proper, fresc, i amb una voluntat de ser al carrer, d’escoltar i donar veu als veïns, i d’exercir de quart poder, que és el que som i hem de ser.

El Diari vol dibuixar la ciutat d’una manera tan fidedigna com els urban sketchers, que perfilen Sabadell tal com és: els seus racons més i menys coneguts, amb les persones, tots els veïns i persones que hi treballen o venen a passar-ho bé, com a protagonistes. Som Sabadell i volem continuar sent part, altaveu i mirall de la nostra ciutat. De la vostra ciutat i ser el vostre Diari. El diari al servei dels sabadellencs i dels vallesans.