Sabadell En Comú Podem ha criticat que la regidoria d’Educació va enviar el passat mes de març una comunicació als centres educatius de Sabadell on s’informava de la voluntat del govern municipal d’eliminar les beques per a llibres de text i material escolar. El líder de la formació, Joan Mena, ha reblat que “les famílies en situació de vulnerabilitat no poden rebre un cop de porta per part de l’Ajuntament quan el que necessitem són mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió”.

Per la seva banda, el tinent d’alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, ha respost que “l’informe negatiu per part d’intervenció municipal ens diu que no podem continuar proporcionant aquest ajut perquè no és competència nostra”; i ha recordat que “quan la Generalitat va deixar de fer aquests ajuts a primària i secundària, l’Ajuntament va fer un pas endavant i va assumir competències que no li tocaven”. Ara, la Generalitat està ampliant les beques –també a secundària– i “el context ens acompanya a prendre aquesta decisió perquè la Generalitat per una vegada està fent la seva feina”, ha conclòs.

Aquestes ajudes, tal com exposen els comuns, van ser instaurades durant l’etapa de la regidoria de Ramon Burgués i van ser incrementades substancialment fins a arribar als 440.000 euros pel regidor d’Educació d’aleshores, Joan Berlanga. “Les polítiques municipals haurien de consolidar les ajudes que van venir a revertir les retallades del govern de la Generalitat”, ha reivindicat Mena.

El govern municipal defensa que “el sistema queda cobert” i que els diners es destinaran igualment per assumir competències en educació com pintar les escoles, que és una competència exclusivament municipal.

En Comú Podem ha presentat una bateria de preguntes al govern perquè reconsideri aquesta decisió. També, sobre els motius que han portat el govern a prendre aquesta decisió “de forma unilateral” sense reunir al Consell Escolar Municipal i consensuar les mesures alternatives que s’haurien de produir, en el que titllen d’acció “de menyspreu a les famílies més vulnerables i també al conjunt de la comunitat educativa”.