El Sabadell torna a buscar un punt d’inflexió a Tajonar davant el filial navarrès

El Sabadell afronta el desplaçament a Pamplona molt minvat d’efectius. De totes maneres, aquest diumenge (12 h) vol refer-se de l’última ensopegada a la Nova Creu Alta davant el Teruel a l’estil de Fuenlabrada, amb una victòria que sigui un nou punt d’inflexió i li permeti sortir de la zona de descens. Es trobarà un Osasuna Promesas en dinàmica negativa després de guanyar només un dels últims 13 partits.

La gran quantitat de baixes per lesió –Carles Salvador ja sap que estarà quatre setmanes fora de combat– marquen la prèvia del duel a Tajonar. Óscar Cano reconeix que “condiciona moltíssim perquè no tens els perfils que necessitaries per l’onze o en determinats moments del partit”, però tampoc vol caure en la lamentació constant: “aquesta és ara la nostra realitat i hem de sortir a guanyar amb els jugadors disponibles”.

Jon Ander Amelibia i Marcos Baselga han treballat amb el grup aquesta setmana i podrien viatjar, però tot apunta que encara no estan al cent per cent. En el cas de Moyano, “l’edema no el deixa córrer amb comoditat i això podria derivar en una lesió pitjor”. De totes maneres, el tècnic també ha deixat clar que “potser en algun moment haurem d’arriscar. No es tracta que arribin bé a les vacances per anar a Eivissa sinó d’aconseguir l’objectiu de la permanència”.

No es refia de la negativa dinàmica del filial navarrès. “Serà un rival complicat, com tots, i potser l’únic avantatge és que nosaltres estem acostumats a viure tota la temporada en aquesta situació. L’equip està preparat mentalment per afrontar-ho. Mai hem tingut tranquil·litat i la prova és que ni fent números gairebé de play-off d’ençà que vam arribar estem fora del descens. Això demostra la gran igualtat i exigència del grup. Els petits detalls decideixen els partits”.

Elías Martí, sancionat

Óscar Cano no tindrà al seu costat a Tajonar al segon, Elías Martí, sancionat amb dos partits per la “desconsideració” que va reflectir l’àrbitre del Sabadell-Teruel a l’acta al final del partit. “El meu pare em va dir: rodeja’t de gent que en sàpiga més que tu. Elías n’és un. Trobarem la manera de comunicar-nos”, ha explicat el tècnic granadí, qui també s’estranya de l’estadística dels penals: “no recordo haver estat un any sense que xiulessin un penal a favor del meu equip. Suposo que també té a veure amb les característiques dels davanters. Els nostres, excepte l’Abde, són d’envair els espais i prioritzen la velocitat. De totes maneres, és curiós”.

Dinàmica negativa

En picat. L’Osasuna Promesas de Santi Castillejo gaudia d’una còmoda situació a l’equador de la lliga, però va entrar en una dinàmica molt negativa i ara es troba amb l’aigua al coll. A casa no guanya des del 4 de gener, un 3-0 al SD Logroñés. Cal destacar la presència de l’exarlequinat Guillem Molina mentre Ander Yoldi és el pitxitxi amb 9 gols. Com el Sabadell, ha encaixat 44 gols. Són dos dels equips més vulnerables del grup.

La Ciutat Esportiva de Tajonar s’ha convertit en la condemna de dos entrenadors arlequinats. Rubi va ser destituït després d’un 1-0 en la 04/05 i Gabri Garcia va ser acomiadat el curs passat (2-0). Haurien pogut ser tres, perquè Ramon Moya va salvar un ultimàtum en la temporada 08/09 gràcies a l’única victòria del Sabadell (1-2, doblet de Juan Carlos Mejías) en aquest escenari. Curiosament, va acabar fent el play-off, caient en la segona eliminatòria a Irun.

L’àrbitre serà el basc Daniel Palencia Caballero, qui té un doble antecedent de diferent signe: un 2-0 el curs passat davant La Nucía en el partit que va significar la permanència matemàtica a la Nova Creu Alta i el 3-0 encaixat aquesta temporada al Reino de León contra la Cultural Leonesa.