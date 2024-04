Un gol sobre la botzina fa que el segon derbi de la setmana també es quedi a Can Colapi

Sobre la botzina i amb una remuntada en 3 minuts. Així ha estat el triomf de l’Escola Pia en el segon derbi en cinc dies a Can Colapi. Els escolapis s’han imposat al CN Sabadell (4-3) en un partit molt intens, amb polèmica, expulsions i un intercanvi de cops entre ambdós equips.

Després d’un inici igualat, Pepe Font ha obert el marcador aprofitant una recuperació a camp contrari. Ha reaccionat el Club i en una falta a la frontal Álex Llamas -gran sorpresa a la convocatòria- ha igualat. Aleshores s’ha accelerat el ritme del duel i amb ell han arribat les polèmiques. El porter Santi Sahuquillo ha marxat abans d’hora a vestidors després d’un cop a Marc Hermosel sense la pilota en joc que li ha costat l’expulsió. També el tècnic Pedro Donoso ha abandonat la pista amb una vermella després de veure dues targetes grogues gairebé consecutives protestant.

Amb el 3 contra 4, David Loinaz ha estat providencial salvant sobre la línia una acció de Luis Garcia i, a l’altre banda, Adil Daali l’ha emulat amb una gran doble intervenció sobre Pepe Font. Al segon temps, el ritme no ha baixat i el Club s’ha començat a sentir més còmode. De fet, Loinaz ha aturat diverses opcions clares als peus d’Adrián Caro i un actiu Llamas en un tram de clar domini nedador. I de la insistència ha arribat el gol. Marc Hermosel ha aprofitat una jugada de segon pal per posar el segon i, un minut més tard, Álex López ha calcat el gol anterior per posar l’1 a 3.

La celebració ha escalfat el partit i a la graderia que ha estat una olla a pressió la resta de l’enfrontament. Fins i tot s’ha aturat el partit uns minuts pel llançament d’un objecte. Amb res a perdre, la Pia ha sortit de cinc i ha començat a trobar espais. Els escolapis han retallat en una jugada de gran infortuni d’Adil Daali que ha vist com se li esmunyia una pilota de les mans quan ja la tenia controlada. 2 a 3 i tot per decidir. El gol ha donat ales a l’Escola Pia que ha continuat amb el porter-jugador i en una jugada de segon pal ha igualat de nou el ‘matx’ a través de Lenny Ramos.

A menys de dos minuts pel final, també Pau Machado ha volgut arriscar traient Álex López com a cinquè jugador de camp en atac. No ho ha sabut aprofitar el Club Natació i quan tot semblava decidit, un sac de banda a sis segons del final ho ha canviat tot. Lenny Ramos s’ha inventat una canonada a l’escaire fent esclatar el pavelló de Can Colapi, ple a vessar, i deixant els tres punts a casa. Amb el xiulet final, hi ha hagut diversos enfrontaments a la pista amb jugadors dels dos equips i aficionats implicats. La tensió del derbi ha estat ben latent en un nou duel sabadellenc d’alt voltatge.

FOTOS: DAVID CHAO