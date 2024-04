La construcció d’obra nova repunta (+15%) a la comarca

El Vallès Occidental es prepara per ampliar el seu parc d’habitatges i lidera la construcció de noves cases i pisos. Així es desprèn de les dades publicades per l’APCE (Associació de Promotors i Constructors d’Edificis). Segons aquestes, l’inici d’obres noves a la nostra comarca va augmentar un 15% durant el 2023 en comparació a l’any anterior: es van començar 2.409 immobles, mentre que el 2022 n’havien estat 2.087.

En aquest sentit, les dues cocapitals, Sabadell i Terrassa, se situen en el podi de les ciutats de la demarcació de Barcelona on més habitatges es van iniciar el darrer any, just per darrere de Barcelona, que encapçala la llista amb diferència.

Menys obres acabades

Les dades, amb tot, tenen una altra lectura. L’evolució de l’obra nova als municipis vallesans mostra que, pel que fa a les edificacions acabades, hi va haver un retrocés del 14% en el balanç interanual -se’n van acabar 1.479-. La finalització d’aquesta tipologia d’obres es va reduir a les dues cocapitals. A Sabadell ho fa fer un 15%, mentre que a Terrassa ho va fer un 19%. En l’àmbit metropolità, Granollers, per exemple, va quedar pràcticament igual que un any enrere (+1%), mentre que a Mataró va caure un 20%.

Tal com va passar al Vallès Occidental, l’obra nova també va créixer al Baix Llobregat, amb un increment del 10%. A l’altra cara de les comarques metropolitanes trobem el Vallès Oriental (-12%) i al Maresme (-19%), on cauen les construccions. En el primer cas, es va passar de 968 habitatges nous a iniciar-ne 853, mentre que al Maresme se n’havien començat 1.127 i l’últim any en van ser 909.

En el cas del Barcelonès -amb dades altament influenciades pel comportament de Barcelona com a capital catalana-, l’inici de nous habitatges va caure un 53%, passant de 3.961 pisos i cases començats el 2022 a 1.867 durant el darrer any.