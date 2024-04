Les obres per unir en bici entre Sabadell i Matadepera, enllestides a l’estiu

La Diputació de Barcelona (Diba) tornarà a instal·lar les màquines d’obra a la carretera que uneix la nostra ciutat amb Matadepera. Després de pràcticament un any sense activitat, les obres es reprenen aquest mes d’abril i estaran enllestides en dos mesos, segons les previsions de la Diputació. Els treballs es van iniciar l’octubre de 2022, que buscaven construir un itinerari de vianants i ciclistes a la carretera de Sabadell a Matadepera (BV-1248) en un recorregut de tres quilòmetres de recorregut, i també la millora de la intersecció amb la carretera de Castellar (C-1415a) amb la implantació d’una rotonda, que ja s’ha realitzat.

El calendari d’obres era de vuit mesos, però les feines van quedar totalment aturades sense previ avís a l’estiu del 2023. Havien quedat embornals sense protegir, amb una xarxa de plàstic, i uns pocs metres del camí sense urbanitzar. I és, de fet, un dels elements que més preocupa els veïns i vianants, que apunten que “pot resultar perillós”, especialment “quan es fa fosc i no es ve tant la malla de plàstic que envolta el forat”.

Què ha passat?

Fonts de la Diputació de Barcelona expliquen que els treballs s’havien suspès per poder incloure millores. S’havia de tramitar la modificació del projecte. I què s’ha incorporat? Calia millorar l’adaptació al terreny, després de fer les esbossades, i incorporar una canalització de fibra òptica. “Les obres s’han de reprendre al llarg del mes d’abril i està previst que finalitzin per Sant Joan”, asseguren les mateixes fonts. I és que les obres ja estan pràcticament finalitzades i només cal enllestir alguns detalls. Ha quedat pendent cobrir els embornals, alguns detalls de pintura i la finalització d’un tram d’uns 200 metres del nou camí. L’actuació total estava pressupostada en 2,15 milions d’euros.

El projecte permetrà enllaçar l’itinerari existent– conegut popularment com la ruta del Colesterol– amb el nucli de Matadepera, passant al costat de les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club i el tram de C-1415a sobre torrent de la Betzuca. Es tracta d’una actuació als marges d’una carretera convencional amb un carril per sentit que connecta els municipis de Sabadell i Matadepera passant pel terme municipal de Terrassa i que, a més, travessa la carretera C-1415a, que uneix Terrassa amb Castellar del Vallès.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), on s’aposta per altres modalitats de mobilitat sostenible. Ara per ara, es disposa de carril bici i itinerari per vianants des del nucli urbà de Sabadell fins a l’accés a l’església de Sant Julià d’Altura.