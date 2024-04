Les obres del lateral de la carretera de Sabadell a Matadepera, aturades: “Algú pot caure a l’embornal”

“Les obres estan a mitges i representen un risc. S’han fet embornals però no estan protegits amb la correponent tapa”, exposa el Joan, veí de Sabadell. “Encara que les obres no estiguin acabades, hi ha molts vianants i ciclistes que utilitzen el carril amb el perill que algú es pugui fer mal”, afegeix Jordi Prats, un altre sabadellenc.

La Diputació de Barcelona va engegar l’octubre de 2022 unes obres per a construir un itinerari de vianants i ciclistes a la carretera de Sabadell a Matadepera (BV-1248) en tres quilòmetres de recorregut, i també la millora de la intersecció amb la carretera de Castellar (C-1415a) amb la implantació d’una rotonda. Tot i que el període d’obres era de vuit mesos i les obres pràcticament estan enllestides, els veïns asseguren que des de l’estiu no veuen moviment a la zona.

“Uns 200 metres abans d’arribar al pont de la Betzuca, han quedat inacabats, s’hi han posat unes tanques que impedeixen el pas”, assegura Saborido. Tot i que alguns ciclistes i vianants ho transiten. I és que les obres haurien de perllongar un vial per a vianants i ciclistes al marge dret de la BV-1248 fins a Matadepera, que connectaria amb la coneguda ‘Ruta del Colesterol’ de Sabadell. “Portem mesos sense cap aparent progrés en aquests treballs”, apunta el veí.

Les obres són competència de la Diputació de Barcelona i, segons sostenen fonts de l’Ajuntament de Sabadell, els treballs efectivament “estan gairebé finalitzades”, però “s’ha inclòs alguna millora i “s’ha hagut de modificar el contracte”, a més que s’ha donat “algun retard en el lliurament de material”. Les mateixes fonts municipals sotenen que en breu tornaran a reprendre’s i a finalitzar els treballs.

Què ha quedat pendent?

Ha quedat pendent cobrir el embornal, alguns detalls de pintura i la finalització d’un tram d’uns 200 metres del nou camí. Tampoc s’han retirat les senyals de limitació de velocitat a aquell tram, que fixa el màxim en 30 quilòmetres per hora. “Ningú fa cas a aquesta senyal i van molt més ràpid, no té sentit que hi estigui”, consideren. I és que, com s’han de reprendre les obres, s’haurien de tornar a instal·lar aquestes senyals. El que més preocupa, però, és la “manca de protecció” als embornals. “Quan és fosc, la malla de plàstic no es veu bé, algú podria caure al forat”, apunta Clara Santos, veïna del barri de Can Deu.

I és que els sabadellencs entrevistats també apunten “la deixadesa” que això representa: “Han crescut herbes a la zona que no s’ha acabat, i això dona molt mala imatge”, lamenta en Cristòbal, un home que surt habitualment amb la seva bicicleta. “Hi ha un punt on ja no puc continuar el meu camí i, sí o sí, he de circular per la carretera”, afegeix.