Saps on és… l’hotel Suís?

És la joia sabadellenca del modernisme, i malgrat la seva curta existència com a hotel –va estar poc menys de deu anys en funcionament–, sempre se l’ha conegut així. Construit per l’arquitecte Juli Batllevell, va inaugurar-se l’any 1904, malgrat que a la façana hi figuri el 1903, l’any en què es va construir.

Segons explica l’historiador sabadellenc, Jaume Barberà, “amb la nova estació del tren del Nord, que s’havia inaugurat l’any 1889, ja que l’antiga, la del 1855, havia quedat petita, i amb la urbanització de l’actual carrer Indústria, aquell lloc guanyava en atractiu. El nou carrer havia de comunicar directament l’estació del Nord amb el centre neuràlgic de la ciutat, enderrocant, això sí, la Casa Duran. A més, amb el trasllat de l’hostal de Rafael Cruz a la Rambla, l’oferta hostalera desapareixia de la zona. Aquestes condicions van fer que la família Brutau s’atrevís a impulsar la idea d’obrir-hi un hotel de luxe i va encarregar, l’any 1902, el projecte a l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell“.

Situat al xamfrà del carrer indústria amb carrer estació, en l’actualitat a la planta hi ha un despatx d’advocats, a més del restaurant que fa honor al nom de l’hotel.