Els amics del Llongue se citen al Teatre Principal

El Llongue era tan amic dels seus amics que mai no s’hauria perdut una festa com la que li tenen preparada dissabte a les 20h al Teatre Principal. Per res del món.

Una quinzena de músics pujaran a l’escenari per recordar el compositor pioner de rock català Josep

Maria Llongueras (1960-2023), que com a líder de la famosa banda La Madam va dur el nom de Sabadell al cim del panorama musical del país a finals dels anys 80. Després, en solitari, va enregistrar set discos. I des de feia anys, treballava com a productor musical.

Tots els que hi seran van ser amics que l’estimaven i l’admiraven. Serà un homenatge carregat de tendresa, majoritàriament a través de cançons que va compondre el Llongue, com Primavera, de la qual s’ha extret el nom del concert, Desperta’m quan sigui primavera.

“Estava molt orgullós dels seus amics. Els de tot arreu, no només els que estaven relacionats amb la música. També els del Nostra Llar, on va estudiar batxillerat, per exemple. Allà a on anava, feia una pila d’amics que es convertien en incondicionals. Serà molt bonic que hi siguin tots”, explica emocionada Carme Poveda, qui va ser la seva companya de vida.

El Llongue havia d’actuar amb la Beautiful Band el novembre passat al festival musical de Belles Arts, el Sonen. Tot i que havia marxat de forma inesperada el juliol, a quell concert es va celebrar igualment i es va convertir en un sentit homenatge, ja que van pujar a l’escenari una bona pila de músics amb qui s’estimava. Les entrades es van exhaurir.

El concert de dissabte serà l’homenatge oficial, en un espai gran com el Teatre Principal. La banda estarà formada per Litus, Oest de Franc, Riqui, Quim Fernàndez, Nunu, Carme Calvo i Marta Baldellou Llongueras, la seva neboda, que cantarà la cançó que el Llongue li va dedicar, Des de dalt del terrat . De convidats, hi haurà Joan Masdeu, Montse Llaras, Miquel Prats, Enric Romà, Sergi Carós, Filgut i Jordi Alberic. Hi intervindrà, també, Manel Gausachs. Evidentment, hi sonarà la cançó Els meus amics, extreta d’un àlbum homònim de 2012 amb una portada com la del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dels The Beatles, amb fotos d’amics.

Parlant del disc, de fet, el concert al Teatre Principal serà, també, la culminació d’un primer homenatge musical que va començar el setembre, quan una vintena de músics van enregistrar amb el segell Microscopi un àlbum amb una quinzena de versions d’algunes de les cançons més recordades del Llongue. Van capgirar el títol de la cançó i l’àlbum per batejar el treball Els teus amics.

“Se l’ha de recordar. Pel seu estudi de la Creu Alta hi va passar tothom que fes alguna cosa a la ciutat. Era afable, molt amable…”, comenta Nando Caballero, que va ser amic seu i que s’ha convertit en una ajuda imprescindible per la Carme per organitzar l’homenatge. “En aquest món de la música, que està ple de gent poc recomanable, és difícil trobar persones amb el seu carisme i la seva personalitat que siguin tan estimades”, afegeix.