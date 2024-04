Un projecte europeu avaluarà la tecnologia de Better Care

La plataforma BC Link, de la companyia biotecnològica sabadellenca Better Care, que desenvolupa solucions de programari basades en intel·ligència artificial per al monitoratge continua del pacient, serà la primera tecnologia que s’avaluarà amb els paràmetres acordats per tots els participants del projecte ASSESS-DHT, que té per objectiu estandarditzar i harmonitzar per a tot Europa l’avaluació de les Tecnologies Sanitàries Digitals (DHT per les sigles en anglès).

Una vegada els criteris d’avaluació de les DHT estiguin assentades en l’àmbit nacional i europeu, el grup de treball responsable dels casos d’estudi dins del consorci, format per 14 socis de 7 països, avaluarà la DHT –BC Link– encarregada de connectar, integrar i analitzar les dades biomèdiques generades per qualsevol dispositiu de tota la ruta assistencial. La solució s’avaluarà segons el marc de referència establert per a comprovar si els criteris són realistes i es pot dur a terme a la pràctica la implementació de les DHT en els sistemes europeus. “Volem agrair al grup de treball que ens faci partícips d’un projecte en el qual poder contribuir a una major harmonització de criteris d’avaluació per a les tecnologies sanitàries digitals a Europa. Treballem amb molta il·lusió i és per això que ens sentim confiats per a ser els primers a avaluar les nostres solucions segons el marc que ha decidit el grup de treball que forma part d’ASSESS-DHT”, explica el CEO de Better Care, Xavier García.

Les Tecnologies Sanitàries Digitals són un grup divers de tecnologies amb gran potencial per millorar la qualitat de vida dels pacients i possibilitar noves formes de prestació d’atenció sanitària, proporcionant, inclús, en alguns casos noves vies d’accés a poblacions que els manquin centres sanitaris en les seves proximitats. El consorci, format per 14 entitats entre les quals es troben agències nacionals i regionals d’avaluació tecnològica, associacions de pacients, departaments d’universitats i empreses privades, està coordinat per l’Institut Europeu d’Innovació a través de les dades sanitàries.