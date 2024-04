Ortolá: “El partit contra el Cornellà és el més important de la temporada i hem de guanyar-lo”

Cornellà, Cornellà i Cornellà. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre el capità del Centre d’Esports, Adrián Ortolá, en un moment clau en la lluita per la permanència. El porter arlequinat, després de la desfeta a Pamplona, es nega a parlar de “situació límit”, però admet que el duel directe de dissabte vinent a la Nova Creu Alta davant el conjunt del Baix Llobregat és fonamental.

“Ara mateix, el considero el partit més important de la temporada i hem de guanyar-lo”, ha dit de manera contundent. I afegeix un argument prou consistent: “estic convençut que sumant aquests tres punts sortirem de la zona de descens i això pot suposar un plus anímic de cara a les següents jornades per assolir l’objectiu”.

Ortolá recorda que el partit que tancava la primera volta al Municipal de Palamós davant el Cornellà ja va ser una espècie de final, llavors per “reenganxar-se al grup de la permanència” i ara ho torna a ser per fer “un pas endavant”. No vol anar més enllà encara que coincideix amb el tècnic, Óscar Cano: “de la Nova Creu Alta no es pot escapar cap punt més”. I per això fa una nova crida a l’afició: “sempre ens ha donat el suport, però ara els necessitem més que mai. Amb la nostra gent al costat tot és millor”.

També s’ha referit al tema emocional per saber gestionar els últims minuts, fase en la qual han volat molts punts. “Hem de canviar aquesta dinàmica, no pot ser que s’escapin punts a partir del minut 80. No pot tornar a passar. És el moment d’estar amb la màxima concentració”.

Moyano , a disposició

Les baixes continuen sent el principal maldecap del Sabadell. “El que està passant amb les lesions aquesta temporada no és normal, però no ens podem lamentar. Els que surtin, han de lluitar i tirar endavant els partits que falten”, ha subratllat Ortolá.

De fet, Óscar Cano recuperarà, si no surt cap contratemps, una peça important: Antonio Moyano ha participat amb normalitat en la sessió amb tot el grup i tot apunta que estarà disponible per enfrontar-se al Cornellà. Més difícil ho tenen Sergi Maestre i Carles Salvador. Podrien forçar la màquina, però és un risc que es podria pagar molt car.

700 partits de Jordi Bransuela

L’entrenament d’aquest dimecres ha tingut un moment emotiu. El carismàtic responsable de material, Jordi Bransuela, ha rebut una samarreta arlequinada signada de tots els jugadors i cos tècnic amb un 700 a l’esquena, la xifra de partits que acumula al Centre d’Esports.

Dissabte no es descarta alguna sorpresa més sobre la gespa de l’Estadi. De fet, Bransuela és considerat el cor del vestidor i va ser nomenat el representant de l’afició després de la seva iniciativa al play-off de Marbella amb el famós seient. Aquesta temporada s’ha creat fins i tot una penya amb el seu nom.