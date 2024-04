La pujada del preu de l’aigua a Sabadell anunciada pel Govern municipal tirarà endavant amb la majoria del PSC i de Junts. Els grups de l’oposició al ple municipal rebutgen l’augment del 14% en la factura a partir del juny, perquè consideren que afegeix “pressió fiscal” a les famílies sabadellenques, que ja tenen altres problemes, com la inflació en els aliments, els preus de l’habitatge, i afrontar la pujada d’impostos i taxes com l’IBI del 15% enguany.

“Es fa una pujada sobre un bé de primera necessitat i s’agreuja la situació i la tensió econòmica a les famílies”, constata Anna Lara, portaveu de la Crida, en declaracions al Diari. Recorda que la modificació del preu de l’aigua s’afegeix a l’augment d’impostos ja anunciat per al 2024 i a la nova taxa de residus comarcal “que el PSC ha mirat d’amagar des del primer dia”.

“És una mala notícia, perquè és un nou augment en les despeses de la ciutadania”, afegeix el regidor d’ERC Santi Valls, que recorda que els veïns ja fan front a “una pujada de la llum, el gas, les hipoteques…”. El representant republicà demana “rigorositat” a l’executiu municipal per intentar “reduir la pressió fiscal que els sabadellencs ja pateixen” i emfatitza: “Quan vam governar, vam obligar a Cassa a no apujar impostos”.

Joan Mena, líder de Sabadell En Comú Podem, que assenyala directament a “Marta Farrés i Junts” com a responsables de la decisió. El portaveu dels comuns considera que les inversions anunciades, i que es repercutiran en els usuaris sabadellencs, les hauria de fer la companyia d’aigües, no l’Ajuntament: “Actualitzar la xarxa de canonades de la ciutat ho hauria d’assumir Cassa perquè forma part de la seva responsabilitat empresarial”, afirma Mena, tot defensant la municipalització del servei a partir de 2035, quan acaba la concessió.

De moment, com a mesura alternativa, Sabadell En Comú Podem proposa que hi hagi un increment diferencial del preu de l’aigua com han fet municipis com Terrassa o el Prat de Llobregat que tenen en compte el consum d’aigua de cada llar per aplicar la pujada.

Pel que fa a les formes, no al fons, Anna Lara remarca el fet que el Govern municipal hagi anunciat l’augment cinc dies abans del ple, “perquè tingui la mínima volada possible quan les famílies ho patiran durant tot l’any”.