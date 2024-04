El sabadellenc parla: Què en penseu dels autobusos?

L’Ángeles viu a Serra d’en Camaró i per la seva vida professional fa diversos desplaçaments per la ciutat. L’autobús és la seva millor opció, perquè, per exemple, des del Centre fins a casa seva triga trenta minuts. “El servei és bo, ha millorat. Estic satisfeta. Amb la instal·lació dels panells hi hem guanyat, malgrat que a vegades alguns no funcionen, però ja els aviso”, somriu, mentre espera l’autobús per anar a treballar. Com subratllen altres usuaris de la parada del carrer de Sant Joan, l’Ángeles explica que les hores punta són les més crítiques, amb els autobusos plens, ja sigui a primera hora del matí o a les tardes, amb les sortides dels alumnes de les escoles.

Agafa entre cinc i sis autobusos al dia, i no només per Sabadell. La Laura acostuma a agafar el transport públic perquè defensa que és l’opció més ràpida “per arribar a segons quin lloc de la ciutat”. La sabadellenca afegeix que “per la meva feina m’haig de moure per altres poblacions i aquí els autobusos van realment bé. A Terrassa, per exemple, van més descontrolats, sempre tinc problemes”. Finalment, i preguntada per si els autobusos van excessivament plens, la Laura explica que “depèn de les hores, però cap al vespre, el 4 és un dels que va més plens, ja que no hi ha gaire comunicació per arribar a Torre-romeu, amb només dos autobusos, i es col·lapsa”.

Aquest sabadellenc d’adopció assegura que “malgrat que a les hores punta vagi molt ple, és molt còmode per moure’t per Sabadell”, explica el Josep Maria, mentre fa temps a la parada, esperant l’autobús urbà. Ell és un usuari habitual de les línies 2 i 3, les que circulen des de la Creu de Barberà fins a Can Deu i des de Can Deu fins a La Romànica, respectivament. El Josep Maria celebra les darreres millores fetes aquests darrers mesos, especialment, de les pantalles amb imatge i so, que informen el passatger, en temps real, de quin del recorregut de la línia es troba. “M’agrada molt això que han fet per les persones que tenen menys visió. És una bona iniciativa, que s’afegeix al bon servei dels autobusos de la ciutat”, defensa Josep Maria Subirana.