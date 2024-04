L’emblemàtic bar Morrosko, al carrer d’Àngel Guimerà, ha estat completament transfigurat. Aquest dissabte obrirà les portes de nou, convertit en una nova taverna ambientada en la famosa saga ‘Harry Potter’. Amb un nom nou, La Mandràgora Màgica, i una nova propietat, l’establiment conservarà aspectes del mític bar, com les vidrieres de colors i el rètol original.

Els fans de l’univers de J.K. Rowling trobaran en aquest espai tematitzat desenes de detalls, com quadres, petits objectes, decoració o figures oficials a escala real d’alguns dels protagonistes. Alguns dels espais ja s’han fet públics, com “el Gran Menjador”, tot i que d’altres encara es mantenen en secret per “no fer espòiler. “Quan jo era petita somiava en un espai màgic com aquest”, explica Mireia ‘Granger’ (cognom fictici d’una de les protagonistes de la saga), qui ha engrescat la iniciativa. Aquest serà el primer ‘pub’ a Sabadell dedicat al mag més famós de tots els temps.

“Vam detectar que els fans de Harry Potter no tenien un espai a Sabadell, ni tampoc a les seves rodalies, per prendre alguna cosa amb els amics i menjar”, afegeix l’encarregada. L’estrella de la casa serà la cervesa de mantega –una creació que apareix a la saga, explica, tot i que també s’oferirà “alguna cosa de menjar i un gran repertori de cerveses del món”.

Aquest dissabte al vespre, l’espai obrirà les portes per primera vegada. Per controlar l’aforament, els responsables de bar van articular una llista que va omplir-se ràpidament. Les persones que van aconseguir