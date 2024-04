Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem un dels dies més especials de l’any. És Sant Jordi i Sabadell es vesteix aquest dimarts de gala per la celebració dels llibres i les roses.

Sabadell s’omple de propostes als carrers perquè la ciutadania gaudeixi de la festa. En aquest article podràs trobar tota la informació de la jornada, actualitzada al minut al web del Diari de Sabadell. En aquest enllaç pots consultar el programa d’activitats aquest dimarts a la nostra ciutat.

El preu de l’aigua a Sabadell costarà un 14% més a partir del juny. El ple municipal ha aprovat l’augment amb els vots de la majoria absoluta del Govern –PSC i Junts–. Una família mitjana passarà de pagar de 39,6 a 45,3 euros cada tres mesos. Uns 23 euros més al final de l’any. L’oposició ha contestat en bloc i ha votat en contra de la mesura.

Sabadell estrena l’Ordenança de Civisme i Convivència el mes de maig. La norma, pendent des de fa anys, ha quedat aprovada al ple municipal d’abril amb els vots en contra de la Crida per Sabadell i Vox i l’abstenció d’ERC i Sabadell en Comú Podem. L’aprovació de la normativa ha quedat marcada per les desavinences i crítiques entre la Crida i el govern.

Sense barques des de fa uns dies i, ara, sense aigua. El llac artificial del parc de Catalunya viu les seves últimes hores mínimament ple, ja que l’Ajuntament de Sabadell ha començat el procés per buidar-lo completament. El motiu de la decisió és la sequera i que la Generalitat de Catalunya no permet reomplir-lo, la qual cosa, segons el consistori, impedeix garantir la circulació i la qualitat de l’aigua que hi hauria d’haver.

Calamarsada inèdita a Sabadell després de viure l’abril més calurós de la història. Una pluja intensa, acompanyada de calamarsa, ha tapat de blanc els carrers de Sabadell en poc més d’un minut. Amb una precipitació acumulada de 12, 1 mm, segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, la ciutat trenca una temporada sense grans pluges, en un dels períodes més secs registrats a la ciutat.