Absolen l’exalcalde Manuel Bustos de la peça 33 del cas Mercuri

La jutgessa del Jutjat Penal número 2 de Sabadell ha dictat sentència absolutòria pels acusats Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell; Manuel Somoza, excap d’Urbanisme; i José Miguel Duran, qui va ser cap de la Policia Municipal. Tots tres estaven acusats d’un delicte d’omissió del deure de perseguir delictes en la peça 33 del cas Mercuri.

Els fets jutjats van tenir lloc el juny del 2010 quan Manuel Bustos va promoure una reunió a les dependències de l’Ajuntament de Sabadell, organitzada per Somoza i la participació de Duran. En aquesta reunió, es buscava presumptament persuadir l’empresari perquè no fes públics uns enregistraments que implicaven l’exregidor del PP Jordi Soriano en un cas de suborn, relacionat amb el suposat cobrament de comissions d’empresaris a canvi de concessions d’obres públiques.

El judici oral es va celebrar els dies 9, 10 i 27 del passat mes de novembre. L’exalcalde de Sabadell va negar aleshores que declinés perseguir la denúncia de l’empresari de la ciutat sobre el cas vinculat al portaveu del PP.

La jutgessa no ha considerat ara provada la comissió dels fets per part dels acusats al no haver-se practicat prova de càrrec suficient que desvirtuï la presumpció d’innocència. En base aquesta consideració ha optat per fallar l’absolució dels tres acusats.