El mercat premia la negativa del Banc Sabadell a l’oferta del BBVA

L’endemà de la negativa del Consell d’Administració del Banc Sabadell a acceptar la proposta del BBVA, el mercat borsari ha premiat la decisió, tancant aquest passat dimarts a 1,88 € el valor de l’acció. Un 8,22% per sobre del dia anterior a l’oferta del banc madrileny per absorbir el Banc Sabadell.

Segons l’informe de Britta Schmidt de Autonomous reitera el potencial positiu de generació de beneficis per al Banc Sabadell en solitari, que ja s’observava abans de la publicació de l’oferta. Per altra banda, tal com recull Europa Press, l’informe de Paco Riquel de Alantra destaca que el Banc tornarà més d’un 25% de la seva capitalització de mercat actual als accionistes durant dos anys i que el seu benefici per acció (BPA) mantindrà una tendència positiva en aquest període.

Antonio Reale de Bank of America indica que el mercat ja descomptava que l’oferta es descartaria, ja que el canvi oferit amb com les sinergies estimades per BBVA estaven per sota del valor intrínsec del Banc i de l’operació combinada, respectivament.

Sense espai per a negociacions futures

A més a més, ha afegit que el mode en què el consell d’administració del Banc va rebutjar l’oferta limita les opcions del BBVA, atès que la carta no deixa espai per a negociacions futures entre totes dues entitats. La majoria dels analistes han assenyalat que la probabilitat d’un acord s’ha reduït notablement perquè les alternatives de contraoferta no semblen plausibles.

En aquest sentit, estimen, d’una banda, que el mix de bescanvi d’accions més efectiu pressionaria la solvència i rendibilitat del BBVA, i per una altra, l’opció que el banc madrileny presenti una OPA hostil és “molt remota”.