El Govern català ha aprovat concedir una subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per finançar el projecte d’obra de ressegellat del dipòsit de residus de Can Planas de Cerdanyola del Vallès. L’ajut es concedirà a l’AMB perquè és la titular de la instal·lació i es vehicularà a través de l’Agència de Residus de Catalunya.

El finançament es destinarà al projecte d’obra de ressegellat i a les actuacions complementàries del dipòsit de residus de Can Planas. El Govern català ha pres la decisió després de considerar la “singularitat” del dipòsit tant per la seva problemàtica ambiental com per la seva ubicació dins la corona metropolitana i ha conclòs que fer-ho és fonamental per garantir la preservació del medi ambient.

Reptes mediambientals al llarg dels anys

El dipòsit de Can Planas, de 18 hectàrees de superfície i un volum de 2,45 milions de metres cúbics, està situat dins del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional de Cerdanyola. És una antiga argilera reblerta per residus de diversa tipologia i ha estat objecte de reptes ambientals al llarg dels anys: s’hi ha evidenciat surgències de lixiviats, contaminació de les aigües subterrànies i emissions de biogàs

Aquestes preocupacions van motivar una sèrie d’actuacions per minimitzar-ne l’impacte, incloent-hi la construcció de barreres hidràuliques i la millora del drenatge. El ressegellat del dipòsit es considera “fonamental” per al desenvolupament socioeconòmic de la zona i per garantir la preservació del medi ambient. Així, es confia que aquesta actuació, juntament amb el tractament de lixiviats i la implementació de barreres hidràuliques, contribuiran a millorar la qualitat de l’aigua del torrent de Can Magrans i de la riera de Sant Cugat, així com dels aqüífers locals.

El projecte de ressegellat s’ajusta als requisits de la normativa actual reguladora de dipòsits i busca recuperar l’espai ocupat pel dipòsit com a zona verda, compatible amb la urbanització prevista dins del PDU. A més, millorarà la connectivitat ecològica entre diferents àrees naturals de la regió, com la serra de Collserola i la serra de Galliners. A més, el projecte ha estat reconegut com una actuació de millora ambiental d’interès general i s’ajusta als criteris d’ús del cànon de residus, per ser una inversió en infraestructures relacionada amb la gestió dels residus.