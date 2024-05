El Sabadell podria tenir el suport de 300 seguidors en el decisiu duel de Tarazona

Desplaçament massiu. L’afició arlequinada, com ha fet sempre, no falla en els moments més crítics. Si es compleixen les previsions i la pàgina web del CD Tarazona ho permet -única fórmula per adquirir entrades-, el Sabadell tindrà el suport d’uns 300 seguidors en el Municipal aragonès aquest dissabte (16 h) en un duel decisiu per la permanència.

Fins ara, la venda ja havia arribat a les dues-centes localitats i encara queden dies. Tot apunta que el ritme s’accelerarà i el camp aragonès es convertirà en una petita Nova Creu Alta. La seva capacitat màxima no està clara, es parla entre 1.800 i 2.200 espectadors. Una part d’ells s’ubiquen, dempeus, darrere d’una de les porteries. Una peculiar situació que, per exemple, està prohibida a l’Estadi creualtenc. També cal recordar que en els primers dos mesos de competició, el Tarazona no va poder utilitzar el seu estadi per la col·locació de la gespa natural. Va jugar diversos partits a Tudela.

En cas de confirmar-se aquestes xifres, seria el desplaçament d’aficionats més important de la temporada. O almenys igualaria els 300 que ja van viatjar a Palamós en el partit contra el Cornellà, també fonamental per enganxar-se a la lluita per la salvació el mes de gener. En aquella ocasió van poder celebrar la primera victòria fora de casa. Anteriorment, la seva notable presència no va ser suficient per puntuar a Tarragona o el Johan Cruyff.

Entrada gratuïta

Ara, fora de Catalunya, es necessita més que mai aquesta comunió entre equip i afició. Club i penyes han organitzat un autocar que gairebé està ple i tot apunta a un segon. Molts optaran per omplir cotxes particulars per cobrir els 400 quilòmetres de distància.

D’altra banda, el club vol premiar aquesta fidelitat i ha decidit oferir una entrada gratuïta a tots els seguidors que viatgin a Tarazona pel següent duel, últim de la temporada a la Nova Creu Alta, contra el SD Ponferradina que també serà clau.

En l’àmbit merament esportiu, Óscar Cano podrà recuperar una peça clau en la línia defensiva com Pau Resta i també sembla que Carles Salvador estarà disponible després de la seva substitució diumenge passat davant el Nàstic per problemes musculars. Precisament, Salvador és un dels jugadors apercebuts, com Marc Domènech i Abde. Un nou perill.